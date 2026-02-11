El rocódromo Alberto Ginés: «Entrenar aquí se parece a competir fuera»

La Copa de España de Escalada tiene parada en Cáceres durante el fin de semana del 28 y 29 de marzo, para ver quiénes son los mejores escaladores nacionales tanto en la categoría de bloque como en velocidad. Para ello se cuenta con una instalación de primer nivel internacional: el rocódromo Alberto Ginés, concebido para el alto rendimiento y que se ha consolidado como uno de los escenarios de referencia de la escalada competitiva en toda España.

Para poder asegurar que dicha instalación es de primer nivel, se ha contado con un estudio y desarrollo en el que se ha medido hasta el último detalle, como cuenta Andrés Ramos, seleccionador juvenil de la FEDME e implicado de forma directa en la definición deportiva de este recinto: «No es habitual que un centro público pueda acoger este tipo de pruebas con garantías y que aquí se puedan poner en valor las características de la instalación».

Copa de España de Escalada Cáceres 2026

El deporte en el centro

«Cuando te enteras de que la Copa de España viene aquí, lo primero que sientes es alegría. Poder acoger una prueba así dentro del circuito es importante y relevante. Y que se pueda hacer en un centro público, por las características de la instalación y la tipología del material que hay, es algo que se agradece muchísimo», recalca Ramos.

Esa alegría tiene un trasfondo muy concreto: «Vemos que la instalación que hemos creado junto a la Junta de Extremadura y la Dirección General de Deportes sirve para esto. Para acoger este tipo de pruebas, entre muchos otros eventos».

Porque detrás de este rocódromo hay años de trabajo. ¿Cuánta culpa tiene Ramos de que esto sea una realidad? «Bastante. Honestamente, bastante», reconoce con cierto rubor. «Esto era un sueño. Llevábamos alrededor de siete años trabajando en la idea. Desde las primeras conversaciones sobre la posibilidad de hacer un rocódromo en este antiguo frontón, hasta los dos últimos años antes de materializarse, ha sido un trabajo muy intenso junto a la Administración Pública».

«Con Antonio Parejo, jefe de sección dentro de la residencia del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva, el trabajo ha sido mano a mano. Muy importante y muy de agradecer que la Administración haya contado con la federación y que hayamos podido unir la parte arquitectónica con la parte técnica deportiva», indica Ramos sobre cómo se cocinó todo.

Alto rendimiento desde la primera presa

Además, el seleccionador nacional detalla cómo el mimo y cuidado que se puso vino desde el primer dibujo en una hoja en blanco: «La parte que nos tocaba a nosotros era clave: elegir las presas, decidir la tipología del rocódromo, las angulaciones, los desplomes, cómo se distribuye el espacio. Todo eso determina la calidad de la instalación».

Ramos insiste en un punto que se repite durante toda la conversación: «La calidad de los materiales y la tipología de esos materiales es lo que permite que aquí se puedan hacer competiciones, concentraciones y eventos de calidad. La diferencia principal es que esta instalación está diseñada, desde el principio, para el alto rendimiento. Las angulaciones y los desplomes son muy parecidos a los que se ven fuera».

De Cáceres al resto de España

Y eso tiene una consecuencia directa: «Entrenar aquí se parece mucho a competir fuera». El análisis de Ramos como seleccionador juvenil va más allá del propio rocódromo. «El deporte de base ha crecido muchísimo. El trabajo de muchas federaciones autonómicas ha mejorado, y también el de los equipos privados. Hay cada vez más estructura alrededor de la escalada competitiva».

«Eso hace que tengamos más deportistas en rankings internacionales, que seamos más competitivos. Los resultados de 2025 han sido buenos. Hemos tenido deportistas en finales y semifinales de Copas de Europa, Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo, y un número de medallas modesto, pero importante».

El efecto Alberto

«Desde que Alberto ganó el oro, se ha notado un subidón enorme de practicantes», reconoce Ramos. «La escalada es un deporte muy atractivo y para todos los públicos. Eso se ha notado muchísimo en Extremadura. Han crecido los grupos de escuela, tanto de niños como de adultos que se han iniciado desde 2021. En algunos momentos nos hemos visto desbordados por la falta de técnicos para atender a tanta gente, pero estamos muy orgullosos de este crecimiento».

En cuanto al centro, no ha parado de recibir actividad: «Aquí se han hecho concentraciones del equipo nacional absoluto y juvenil, training camps, selectivos y ahora Copas de España. Incluso Alberto Ginés ha venido en numerosas ocasiones a entrenar. Eso demuestra que el centro es una referencia». Y, sin duda, acorde a las exigencias de un medallista olímpico y campeón del mundo.

Más que un rocódromo

Andrés Ramos, antes de terminar la charla, señala otro factor diferencial que no siempre se ve a simple vista: «La ubicación dentro de la ciudad deportiva y del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva es clave. Los deportistas tienen residencia, fisioterapia, psicología, gimnasio, comedor y alojamiento». Existe una residencia de concentraciones que permite a deportistas de fuera venir, dormir, comer y entrenar dentro del propio centro.

Para Ramos, el impacto en Extremadura de este rocódromo va más allá del edificio: «En Cáceres y en otras localidades se han multiplicado los grupos de niños. Ha aumentado la oferta y se está creando una cantera muy buena». «Es una instalación creada con mucho mimo, muy polivalente. Idónea para el alto rendimiento, pero con espacios para la base. En un mismo lugar se pueden abordar muchos ámbitos de la escalada».