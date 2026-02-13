El temporal altera el viaje del Alavés a Sevilla

El temporal ha alterado en la tarde de este viernes el viaje del Deportivo Alavés a Sevilla para disputar su encuentro de la vigésima cuarta jornada de LaLiga y tiene ahora fijada su llegada a la capital hispalense, en el mejor de los casos, de madrugada.

El viento y la lluvia han impedido que el avión que iba a recoger a los albiazules aterrizara en el aeropuerto de Foronda de Vitoria.

A las 19.30 horas de este viernes, el equipo vitoriano ha cogido un autobús con destino a Madrid, con la intención de tomar un vuelo chárter hasta Sevilla, si las condiciones lo permiten.

Si no lo consigue, la expedición del Alavés se verá obligada a pasar la noche en Madrid y llegará a Sevilla el mismo día del partido, programado para las 18.30 horas del sábado.