Confirmadas la fecha y hora de la final de la Copa del Rey de Sevilla: se adelantará al sábado 18 de abril
Tras el cambio de fecha, el encuentro se disputará en el Estadio de la Cartuja a las nueve de la noche
Aunque todavía se desconocen los dos equipos que lucharán por el título, la final de la Copa del Rey ya cuenta con día y hora una vez confirmado el cambio solicitado por la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento para evitar que coincidiera con la Feria de Abril. El encuentro será justo antes de la fiesta mayor sevillana: el sábado 18 de abril a las 21:00 horas
El Estadio de La Cartuja de Sevilla repetirá como sede del partido más importante de la competición, convirtiéndose en el escenario copero por séptima vez consecutiva. El recinto hispalense se ha convertido en sinónimo de la gran noche del fútbol español.
Los equipos que competirán en la final están aún por decidir a la espera del resultado de las semifinales que disputan Athletic Club, Real Sociedad, FC Barcelona y Atlético de Madrid. Los cuatro equipos que aún tienen opciones de alzar el trofeo. Ahora les toca disputar la vuelta de las semifinales, partidos que determinarán qué dos conjuntos sellarán su pase a la gran final y pelearán por levantar la copa.
La eliminación del Betis y del Real Madrid ha facilitado a la Federación Española de Fútbol el cambio de fecha ya que ambos clubes tenían compromisos europeos que podían condicionar la celebración del partido en la Cartuja el 18 de abril de este año.
