Alcaraz también conquista el Oriente Medio

Carlos Alcaraz sigue imparable y en su estratosférico inicio de 2026 suma ya dos títulos después de superar a Arthur Fils (6-2 y 6-1) en la final del ATP 500 de Doha en un partido en el que volvió a demostrar que en su estado actual es el líder indiscutible del tenis mundial.

Son ya 26 títulos a sus todavía 22 años tras conquistar uno de los territorios que todavía le quedaban por marcar en verde en su particular mapa mundial. Todos los grandes escenarios del circuito tienen ya el sello de un tenista que sigue haciendo historia semana a semana y que en Doha volvió a dejar patente que quiere seguir haciendo suyos todos los grandes récords de precocidad de la historia de su deporte.

Con el triunfo en la capital de Catar, el tenista de El Palmar suma ya nueve títulos de categoría 500 desde que comenzó la serie en 2009 alcanzando así a Andy Murray y quedando solo por detrás de Djokovic (14), Nadal (15) y Federer (16).

Un dato más que demuestra que el nombre de Carlos Alcarazestá ya en la privilegiada mesa de los más grandes de todos los tiempos y por supuesto de la historia del tenis español donde está ya a solo un título de alcanzar los 27 de David Ferrer.

Precisamente el de Játiva había sido uno de los tres españoles hasta el momento en conquistar el preciado halcón dorado junto a Rafa Nadal y a Roberto Bautista Agut, aunque ninguno de ellos con una edad tan joven como la de Carlos Alcaraz.

Un paseo

Ni una hora necesitó Alcaraz para hacerse con el título en un partido final que no tuvo historia. Tras pasarlo mal tanto en los cuartos de final como en las semifinales, el español se encontró con un Arthur Fils rendido desde el inicio que no planteó un mínimo de batalla, probablemente mermado por el físico.

En Doha, el francés alcanzó su primera final después del calvario de la lesión que sufrió el pasado mes de mayo y que le dejó sin competir más de medio año.

Fue incapaz de aguantar el más mínimo intercambio que le propuso Alcaraz y mostró una versión muy pobre al servicio. 19 errores no forzados por tan solo tres golpes ganadores dejaron sin argumentos a un Alcaraz que sin problemas al saque comandó el duelo de principio a fin.

Rotura inicial en cada set y 89% de puntos ganados al saque, que dejaron al público sin una final digna pero con un señor campeón.

26 títulos en 34 finales dan buena prueba de que la figura del murciano es ya una de las más grandes de la historia. En Doha lo volvió a demostrar con una semana impecable que valió para conquistar un nuevo territorio.

Próxima parada, Indian Wells donde Alcaraz tratará de seguir haciendo historia en un 2026 que se recordará a buen seguro.