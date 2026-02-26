Ya es oficial: Cristiano Ronaldo compra el 25% de UD Almería

La UD Almería ha anunciado este jueves, a través de un comunicado oficial, la entrada de Cristiano Ronaldo en el capital de la entidad. El empresario portugués ha adquirido un 25% de las acciones del club como parte del consorcio propietario liderado por SMC Group, en una operación que el club enmarca dentro de su estrategia de crecimiento e internacionalización.

Según detalla el comunicado, la participación se articula a través de CR7 Sports Investments, filial de CR7 S.A., en lo que la entidad considera “un importante paso” tanto para el desarrollo del Almería como para la expansión de la cartera de inversiones del exfutbolista.

El acuerdo se sitúa, además, dentro del proceso de expansión que impulsa el presidente del club, Mohamed Al Khereiji, a través de su conglomerado empresarial SMC Group. “Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir”, ha señalado Al Khereiji, que destaca su conocimiento del fútbol español y el potencial del proyecto deportivo “tanto en lo que respecta al equipo como a la cantera”.

Por su parte, Cristiano Ronaldo ha explicado que su intención es seguir ligado al fútbol desde una dimensión empresarial. “Desde hace mucho tiempo, mi ambición ha sido contribuir al fútbol más allá del terreno de juego”, afirma en el comunicado, en el que describe a la UD Almería como “un club con una base sólida y un claro potencial de crecimiento”.

Con esta operación, el club almeriense suma un socio de enorme proyección internacional en su accionariado, en un movimiento que refuerza su posicionamiento y abre una nueva etapa marcada por la ambición de consolidar el proyecto institucional y deportivo en los próximos años.