Rafael Mateos, alcalde de Cáceres: «El rocódromo Alberto Ginés es una instalación envidiada en el mundo»

El regidor subraya el deporte como una “tercera pata” del atractivo turístico de la ciudad, junto al patrimonio y la gastronomía, y como una forma de estar cerca de la gente. En ese contexto, pone el foco en la Copa de España de Escalada (bloque y velocidad) que se celebrará el 28 y 29 de marzo en el rocódromo Alberto Ginés, una instalación pública de referencia que, a su juicio, permite traer competiciones de primer nivel y atraer a jóvenes deportistas para entrenar en Cáceres.

¿Le resulta ilusionante asistir a la prueba de la Copa de España de escalada?

Sí. Esto nos permite estar cerca de la gente, que es fundamental, y compatibilizar el trabajo y la responsabilidad institucional con el ocio. En eventos como el de dentro de cuatro semanas, o el que hubo en el último fin de semana en Cáceres con el Campeonato de España de duatlón, no solo estamos cerca de la gente: también disfrutamos un poco, que también lo merecemos.

Será una buena ocasión para comprobar la vía deportiva para atraer turismo, ¿no?

Sin duda. Antes Cáceres se conocía fuera sobre todo por su patrimonio histórico y la ciudad monumental; después la gastronomía se convirtió en otro polo de atracción. Y hoy el deporte también es clave: muchas familias se mueven para acompañar a familiares que compiten. El pasado fin de semana la ciudad estuvo llena por los deportistas y sus familias por el duatlón; y dentro de un mes, con el evento que organiza Prensa Ibérica, la Copa de España de escalada.

¿Qué destacaría de esa cita?

Que es una prueba de primer nivel, con deportistas de primer nivel. Antes se celebraba en la Plaza Mayor, en un entorno monumental, pero este año se ha tomado la decisión acertada de traerla a una infraestructura referente: el rocódromo Alberto Ginés. Vamos a poder ver un espectáculo único y muy entretenido.

La escalada es un deporte que vamos haciendo muy nuestro...

Totalmente. Antes no sabíamos lo que era velocidad, dificultad o boulder, y ahora ya nos familiarizamos. Incluso es una satisfacción ver cómo los más pequeños escalan: hace años parecía absurdo poner un rocódromo en un parque y ahora hay demanda de hacermás.De hecho, es habitual que chicos de los colegios visiten el rocódromo Alberto Ginés. Ver a los pequeños practicando un deporte ya es un éxito.

Dicen los expertos que es una barbaridad lo que se ha montado en este recinto...

Yo no soy experto, pero me impresiona cada vez que entro: mirar hacia arriba y ver cómo está montado y la facilidad con la que lo hacen es sorprendente. Quienes saben dicen que es un rocódromo envidiado en cualquier parte del mundo, el único en Europa de carácter público. Eso nos permite acoger pruebas de primer nivel y, sobre todo, que jóvenes deportistas de Extremadura y de toda España vengan a Cáceres a entrenar sin tener que irse fuera. Cuando conoces historias como la de Alberto, que tenía que ir a Francia o al extranjero para entrenar, ves el coste personal y familiar que supone. Tener un lugar así en nuestra ciudad es algo que nos tiene que hacer sentir muy orgullosos.

¿Cómo alcalde no le da un poco de pena sacar la competición del entorno municipal?

Un poco sí, porque no tendremos esa foto tan icónica con la torre de Bujaco o el Arco de la Estrella detrás. Pero también hay que poner en valor una instalación como esta. La ciudad monumental ya nos da estampas espectaculares: este fin de semana veremos el duatlón por ella, tenemos la media maratón, la carrera intramuros por Santa María… Pero habría sido un error no dar protagonismo al rocódromo. Y para los deportistas, competir aquí es un auténtico privilegio.

Al hilo de ello, ¿está contento su gobierno municipal con la apuesta de ser Ciudad Europea del Deporte?

Sí, muy satisfechos. Es un reconocimiento al trabajo de los últimos tiempos desde lo público, pero también de familias, clubes, federaciones, asociaciones y padres y madres que fomentan el deporte en los pequeños. Y como institución debemos corresponder: este año vamos a albergar más de doce pruebas del calendario nacional de distintas disciplinas. El pasado fin de semana fue el turno del duatlón, y después llegará la escalada. También hay programada una fase final de la Copa del Rey de fútbol sala con cuatro equipos participantes, y otras pruebas. Ese reconocimiento nos tiene que llevar a seguir trabajando por el deporte y por la actividad deportiva entre los más pequeños.