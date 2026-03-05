Final Copa del Rey 2026: cómo conseguir las entradas del Atlético Madrid - Real Sociedad en la Cartuja

Corría el 22 de junio de 1987 cuando se vieron las caras por última vez el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en una final de la Copa del Rey. Aquel encuentro disputado en el estadio de la Romareda, con empate a 2 en los primeros 90 minutos, se saldó con victoria de los vascos en una emocionante tanda de penaltis por 4-2.

Casi 40 años después, Los txuri urdin y los colchoneros se verán las caras en la lucha por el triunfo copero el próximo sábado 18 de abril en la Cartuja. Un estadio que cuenta con una capacidad de 70.000 espectadores tras la nueva remodelación. La Real Federación Española de Fútbol anunció que se celebrará la final en esta ubicación durante las próximas tres temporadas.

Cabe recordar que se trata de una fecha bastante transitada en Sevilla ya que es el sábado de preferia en el que la capacidad hotelera roza ya el 90%. Incluso, el precio de una noche de hotel se encuentra entre los 400 euros hasta los 1.200 euros, según ha podido confirmar este medio con Booking.

Cómo conseguir entradas

Tal y como viene siendo habitual, la RFEF repartirá las entradas entre ambos clubes y un cupo asignado para compromisos. En la final del pasado año entre el FC Barcelona y Real Madrid, se repartieron 26.000 entradas cada uno y unas 10.000 entradas que se pondrán a la venta al público, además de repartirse entre directivos de la RFEF, patrocinadores, anunciantes o compromisos familiares.

De hecho, el Atlético de Madrid tras conseguir el pase ante el FC Barcelona ya ha iniciado el proceso de solicitud de entradas, exclusivo para socios y peñas. Este proceso durará hasta el viernes 13 de marzo a las 18:00 horas. Según informa el club, los abonados pueden pedir una única entrada individual o agrupada (hasta 6 socios).

El otro finalista de la Copa del Rey, la Real Sociedad aún no ha informado sobre el proceso de petición de entradas. El club vasco recibirá alrededor de 26.000 entradas de la RFEF.

Estadísticas del Atlético de Madrid y Real Sociedad

En cuanto a estadísticas, el Atleti llega tras sufrir de lo lindo en el Camp Nou ante el FC Barcelona, a pesar de conseguir una victoria abultada por 4-0 en el Metropolitano. El triunfo épico fue de los mejores partidos que se recuerdan en la era de Simeone. Aguantaron el resultado y pasaron a la final. Antes vencieron al Atlético Baleares, Deportivo y Real Betis.

En cambio, la Real Sociedad disputó el derbi vasco ante el Athletic Club y venció por la mínima con gol de Oyarzabal en el minuto 86 del Reale Arena (1-0). En la ida en San Mamés, vencieron por 0-1. Los donostiarras, que superaron al Alavés en cuartos (3-2), llegan con la ilusión de repetir la gesta de su última final. Antes vencieron a Negreira, Reus, Eldense, Osasuna y Alavés.

10 títulos para Atlético de Madrid y 3 títulos para la Real Sociedad

El Atlético de Madrid afronta la final de la Copa del Rey con el objetivo de conquistar su undécimo título en esta competición. El conjunto rojiblanco suma diez trofeos en su palmarés (1960, 1961, 1965, 1972, 1976, 1985, 1991, 1992, 1996 y 2013) y busca levantar de nuevo el trofeo trece años después de su última conquista, lograda en 2013 tras vencer al Real Madrid por 2-1 con goles de Diego Costa y Miranda. Un triunfo supondría poner fin a una larga sequía y serviría también como impulso para un equipo que ha sufrido varios reveses en finales europeas en los últimos años.

Además, el título permitiría al Atlético redimirse de la única final de Copa del Rey que perdió ante la Real Sociedad. Levantar ahora el trofeo reforzaría el legado del técnico Diego Simeone y otorgaría al club madrileño el acceso directo a la Supercopa de España y a competiciones europeas para la próxima temporada.

Por su parte, la Real Sociedad llega a la final con tres Copas del Rey en sus vitrinas: la de 1909, conquistada como Club Ciclista San Sebastián, la de 1987 —precisamente ante el Atlético— y la más reciente en 2020 frente al Athletic Club. Este último título se disputó finalmente el 4 de abril de 2021 en el estadio de La Cartuja debido a la pandemia y se decidió con un gol de penalti de Mikel Oyarzabal. Si el equipo guipuzcoano vuelve a levantar el trofeo alcanzará su cuarta Copa, igualará al Betis en el palmarés y consolidará su crecimiento deportivo en los últimos años.

