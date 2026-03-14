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Betis y Sevilla jugarán el Domingo de Resurrección: horarios confirmados de la jornada 30 de La Liga

Ambos equipos de la ciudad jugarán el próximo domingo 5 de abril la jornada 30 de la Liga

Aficionados del Real Betis en el estadio de la Cartuja

Aficionados del Real Betis en el estadio de la Cartuja / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

Madrid

El Real Betis y el Sevilla FC ya conocen los horarios de la trigésima jornada de LaLiga EA Sports, en la que tendrán compromisos el próximo Domingo de Resurrección, 5 de abril. El conjunto verdiblanco recibirá al Espanyol en la Cartuja a las 21.00 horas, mientras que el equipo nervionense visitará al Real Oviedo en el Carlos Tartiere a las 18.30 horas.

El partido del Betis cerrará la jornada dominical en horario nocturno. Los de Manuel Pellegrini afrontarán el encuentro ante el Espanyol en un momento clave de la temporada, con el objetivo de seguir sumando puntos en la recta final del campeonato. El Villamarín volverá a ser escenario de un partido señalado en el calendario, ya que se disputará en una fecha especial para la ciudad tras la Semana Santa.

Por su parte, el Sevilla FC viajará a Asturias para enfrentarse al Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere a partir de las 18.30 horas. El conjunto sevillista afrontará un duelo exigente fuera de casa en una jornada importante para sus aspiraciones en la clasificación.

Otros partidos de la jornada 30

El partido más destacado de la jornada será el Atlético de Madrid–Barcelona, que se disputará el sábado 4 de abril a las 21.00 horas. La jornada comenzará el viernes 3 de abril con el Rayo Vallecano–Elche y se cerrará el lunes 6 de abril con el Girona–Villarreal.

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No obstante, LaLiga ha advertido que los horarios podrían sufrir modificaciones en función de los partidos de ida de los cuartos de final de las competiciones europeas.

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