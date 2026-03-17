La FIFA visita el estadio de la Cartuja para evaluar su papel en el Mundial 2030

Sevilla ha recibido este martes la visita de una delegación de la FIFA, que ha inspeccionado el Estadio de La Cartuja dentro del proceso de estudio y planificación del Mundial 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos.

La capital andaluza ha sido una de las paradas del organismo internacional tras su paso por Barcelona, Zaragoza y Madrid, en una gira que continuará en los próximos días por el resto de ciudades candidatas a albergar partidos del campeonato.

La Cartuja, clave en la candidatura

Durante la visita, los representantes de la FIFA, acompañados por miembros de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), han recorrido el estadio sevillano, que fue remodelado en 2025 para adaptarse a los estándares internacionales.

La principal actuación consistió en la eliminación de la pista de atletismo, lo que ha permitido aumentar su capacidad hasta los 70.000 espectadores, consolidándolo como uno de los recintos con mayor aforo del país y con opciones reales de acoger encuentros del Mundial.

La delegación de la RFEF estuvo encabezada por su director de Relaciones Internacionales, Eduard Dervishaj, que acompañó a los técnicos de la FIFA durante la inspección.

Sevilla, en la carrera por el Mundial

Con esta visita, Sevilla refuerza su candidatura para formar parte del mapa de sedes del Mundial 2030, una cita histórica que conmemorará el centenario del primer campeonato del mundo disputado en 1930.

El torneo se celebrará de forma conjunta en España, Portugal y Marruecos, aunque también incluirá partidos en Argentina, Paraguay y Uruguay como homenaje a la primera edición.

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Tras su paso por Sevilla, la delegación de la FIFA continuará su recorrido por otras ciudades y posteriormente viajará a Portugal y Marruecos para completar el proceso de evaluación de las sedes.