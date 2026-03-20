Sevilla FC y Betis se suman a la ‘Jornada Retro’ de LaLiga: estas son sus equipaciones

La Liga volverá por un día al pasado a través de las equipaciones de sus equipos. El Sevilla FC y el Real Betis se han sumado a la iniciativa de LaLiga para convertir la jornada 31 en una auténtica ‘Jornada Retro’, en la que hasta 16 clubes de Primera División lucirán equipaciones inspiradas en distintas épocas de su historia.

La presentación oficial tuvo lugar este jueves en Madrid, en un desfile celebrado en el Palacio de Fernán Núñez, donde tradición y modernidad se dieron la mano en una pasarela que convirtió las camisetas de fútbol en piezas de diseño.

Así es la equipación retro del Sevilla FC

En clave sevillista, el Sevilla FC apuesta por recuperar su escudo histórico de principios del siglo XX, acompañado de una estética minimalista que evoca las equipaciones de los años 80. Un diseño sobrio pero cargado de simbolismo que conecta con las raíces de la entidad nervionense. Los modelos en enseñar las camisetas en las redes sociales del club han sido Pablo Blanco, Jesús Navas o Antonio Álvarez.

El evento contó además con la participación de Aitor Puerta, hijo del añorado Antonio Puerta, que ejerció de modelo en el desfile de presentación.

Así es la equipación retro del Real Betis

Por su parte, el Real Betis ha optado por una propuesta más transversal, combinando elementos representativos de cuatro décadas distintas de su historia. El resultado es una camiseta que busca condensar la evolución del club verdiblanco y rendir homenaje a varias generaciones de aficionados.

La iniciativa permitirá a los seguidores revivir momentos icónicos de sus equipos a través de estas equipaciones especiales, que se utilizarán en la jornada 31 del campeonato. Los modelos en enseñar la camiseta han sido Aitor Ruibal, Bellerín y Pau López.

Otras equipaciones de los clubes

Más allá de Sevilla, otros clubes también han apostado por homenajes históricos: desde el FC Barcelona, que recupera su diseño fundacional, hasta el Atlético de Madrid, que vuelve a sus orígenes blanquiazules. Incluso el estamento arbitral se sumará a esta jornada especial con una equipación inspirada en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

La ‘Jornada Retro’ no solo se vivirá en las camisetas. El balón del partido también evocará los años 90 con su diseño clásico en blanco y negro, en una propuesta global que pretende reforzar la identidad histórica del fútbol español.

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En Sevilla, mientras tanto, la cita tendrá un sabor especial: no solo por la nostalgia, sino por ver cómo Sevilla FC y Betis reinterpretan su historia en paralelo, ofreciendo a la ciudad un nuevo capítulo —esta vez estético— en su eterna rivalidad.