Almonte bate el récord de asistencia con el MXGP Andalucía 2026 de motocross y alcanza 158 países

El MXGP Andalucía Spain 2026, única prueba en España del Campeonato del Mundo de Motocross y arranque del calendario europeo, ha culminado en Almonte (Huelva) un fin de semana histórico al congregar a 37.500 espectadores durante tres intensas jornadas, consolidando al municipio como epicentro internacional del motocross y generando un notable impacto turístico, mediático y económico en todo el territorio, según ha informado el Ayuntamiento almonteño.

El Gran Premio de Andalucía ha estado marcado por el alto nivel deportivo, la respuesta del público y el buen desarrollo del dispositivo organizativo. Una vez finalizada la competición, tanto la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) como la Real Federación Motociclista Española (RFEM) y la Federación Andaluza de Motociclismo (FAM) han calificado de sobresaliente las instalaciones del Circuito de Motocross de Almonte, reforzando así el papel del trazado almonteño como escenario idóneo para una prueba de alcance mundial.

Valoración de pilotos y singularidad del circuito

A ello se ha sumado la valoración de los propios pilotos, que han mostrado su entusiasmo por las singularidades del circuito de motocross y, especialmente, por las características de la arena de Doñana, uno de los elementos diferenciales de esta prueba. El enclave, el clima y el paisaje han contribuido igualmente a que esta edición haya dejado una imagen muy positiva entre quienes han formado parte del campeonato.

Podium de la prueba. / El Correo

Impacto local y proyección económica

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha subrayado que el municipio “ha estado a la altura de las circunstancias” y ha destacado el “contento en general de toda la organización”. Bella ha puesto además el acento en el valor del entorno que conforman Almonte, El Rocío, Matalascañas y Doñana, con “todas las plazas hoteleras llenas”, y ha señalado que esta cita mundial “nos abre las puertas de cara al futuro” y refuerza la aspiración de que el municipio pueda consolidarse como sede del campeonato, impulsando aún más la economía local.

La cita ha tenido también una destacada proyección exterior. Más de un centenar de periodistas internacionales han cubierto el evento, que ha llegado a los hogares de 158 países, consolidando la imagen de Almonte como sede capaz de albergar grandes acontecimientos deportivos con dimensión internacional.

Seguridad y coordinación del dispositivo

El desarrollo del MXGP Andalucía Spain 2026 se ha producido sin incidencias destacables, gracias al trabajo coordinado del amplio operativo desplegado con motivo de esta cita. En este sentido, el Ayuntamiento de Almonte ha querido trasladar su agradecimiento a la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, servicios de emergencias 112 y al conjunto de profesionales y personal implicado, cuya labor ha sido fundamental para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del evento.

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La celebración del MXGP Andalucía Spain 2026 deja así un balance marcado por el buen desarrollo de la competición, la respuesta del público y la proyección internacional alcanzada por una cita que ha situado este fin de semana a Almonte en el calendario mundial del motocross.