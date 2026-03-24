El Sevilla-Madrid y el Barça-Betis coinciden con el fin de semana de las elecciones en Andalucía

La jornada 37 de LaLiga EA Sports, penúltima del campeonato, emparejó para el fin de semana del domingo 17 de mayo de 2026 dos partidos con enorme tirón en Sevilla, en Andalucía y en toda España: el Sevilla Fútbol Club-Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el FC Barcelona-Real Betis Balompié en el Camp Nou.

Los dos encuentros, en una semana en la que los sevillistas pueden estar pendientes de la permanencia y los béticos de Europa, y que podría tener horario unificado, llegarán en plena cuenta atrás de las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo ya instaladas en el centro del debate político.

Sevilla y Betis, entre LaLiga y unas elecciones andaluzas clave

Juanma Moreno ha convocado elecciones andaluzas para el 17 de mayo con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta del PP y evitar depender de Vox. El movimiento se interpreta como una decisión calculada en el que cree que las encuestas le son favorables y que este es su mejor momento para ir a las urnas.

El gran riesgo para el PP es el crecimiento de Vox, con quien la relación política está muy deteriorada. Mientras, el PSOE de María Jesús Montero llega en una situación muy delicada, ya que necesita resistir para no agravar la crisis nacional de Pedro Sánchez. A la izquierda del PSOE, además, sigue habiendo división.

No es un adelanto inesperado, sino el desenlace lógico de una legislatura que Moreno ya daba por amortizada. Tras varias crisis recientes —sobre todo la sanitaria por los cribados de cáncer de mama—, el presidente andaluz ha recuperado terreno y quiere centrar su campaña en una idea clave: la estabilidad.

La coincidencia de un fin de semana tan potente en lo deportivo con un clima claramente preelectoral convierte a esta penúltima jornada en un escaparate de primer nivel. En la capital andaluza, el foco estará dividido entre lo que ocurra sobre el verde y el pulso político de una comunidad que afronta unos comicios decisivos.

Para este Sevilla del recién anunciado Luis García Plaza para las nueve jornadas ligueras que restan, el partido ante el Real Madrid en Nervión será la despedida de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los sevillistas saben que cada punto será importante para evitar el descenso y querrán llegar a ese encuentro contra los merengues ya salvados, que pueden venir a luchar LaLiga contra el Barça.

Precisamente, el rival del Betis será el conjunto azulgrana, que puede estar jugándose el campeonato con el Madrid mientras que los béticos estén decidiendo la posición final en la tabla y si esta le da acceso a una competición europea en la siguiente campaña. Además, podría ser la antesala de la final de Europa League, pero para ello aún queda mucho y ha de eliminar antes a Braga y al rival que tenga en semifinales. Queda mucho por delante de temporada y de campaña política.