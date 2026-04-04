Betis y Sevilla ya conocen sus horarios de Liga en plena Feria de Abril

Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club ya conocen los horarios de las jornadas 32 y 33 de LaLiga EA Sports que coincidirán con la Feria de Abril en Sevilla. Ambas fechas se jugarán de forma inversa al verse alterada la 33 por el adelanto de la final de la Copa del Rey al sábado 18 de abril cuando estaba fechada para el 25 de abril.

La jornada 32 arrancará con un atractivo Real Betis-Real Madrid, que se disputará el viernes 24 de abril a las 21.00 horas, y echará el cierre el lunes 27 con el duelo entre RCD Espanyol y Levante UD, también a las 21.00.

Entre los encuentros más destacados de esa fecha figuran la visita del líder, el FC Barcelona, al Getafe el sábado 25 a las 16.15 horas, así como el Atlético de Madrid-Athletic Club, programado para ese mismo día a las 21.00. Además, el Sevilla FC jugará el domingo 26 ante Osasuna en El Sadar, a partir de las 18.30 horas cuando la Feria ya haya finalizado.

Por su parte, la jornada 33, que se disputará entre semana en plena Feria de Abril en Sevilla, se celebrará incluso antes que la 32. Comenzará el martes 21 de abril con cuatro partidos, entre ellos el Girona-Betis en Montilivi, fijado para las 21.30 horas. Un día después, el miércoles 22, será el turno del FC Barcelona, que recibirá al RC Celta en el Spotify Camp Nou a las 21.30, mientras que el Sevilla visitará al Levante el jueves 23 a las 19:00.

Horarios de las jornadas 33 y 32 de LaLiga EA Sports

Jornada 33

Martes 21 de abril.

Athletic Club - CA Osasuna 19.00 horas.

RCD Mallorca - Valencia CF 19.00 horas.

Real Madrid - Deportivo Alavés 21.30 horas.

Girona FC - Real Betis 21.30 horas.

Miércoles 22 de abril.

Elche CF - Atlético de Madrid 19.00 horas.

Real Sociedad - Getafe CF 20.00 horas.

FC Barcelona - RC Celta 21.30 horas.

Jueves 23 de abril.

Levante UD - Sevilla FC 19.00 horas .

. Rayo Vallecano - RCD Espanyol 20.00 horas.

Real Oviedo - Villarreal CF 21.30 horas.

Jornada 32

Viernes 24 de abril.

Real Betis - Real Madrid 21.00 horas.

Sábado 25 de abril.

Deportivo Alavés - RCD Mallorca 14.00 horas.

Getafe CF - FC Barcelona 16.15 horas.

Valencia CF - Girona FC 18.30 horas.

Atlético de Madrid - Athletic Club 21.00 horas.

Domingo 26 de abril.

Rayo Vallecano - Real Sociedad 14.00 horas.

Real Oviedo - Elche CF 16.15 horas.

CA Osasuna - Sevilla FC 18.30 horas .

. Villarreal CF - RC Celta 21.00 horas.

Lunes 27 de abril.