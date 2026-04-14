El trofeo de la Copa del Rey ya está en Sevilla a cuatro días de la final en La Cartuja entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

El trofeo de la Copa del Rey Mapfre ha llegado en la mañana de este martes, 14 de abril, a Sevilla, ciudad que acogerá este sábado a las 21:00 horas el esperado encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad que marcará la final del torneo y se celebrará en el estadio de La Cartuja por novena vez en la historia y por séptima de forma consecutiva.

Así lo ha confirmado Mapfre, socio-patrocinador de la competición, en una nota de prensa, al tiempo que ha concretado que el galardón ha llegado a la sede de la aseguradora en la capital andaluza y ha sido recibido por el director regional de Mapfre en Andalucía Oeste, José María Romero Lora.

"Acoger el trofeo oficial aquí, en la sede de Mapfre, nos permite a todos, empleados y colaboradores, sentirnos aún más conectados con el fútbol español", ha destacado.

La final tendrá lugar en primavera y a tan solo unas horas del inicio de la Feria de Abril en Sevilla. Fruto de las circunstancias, los hoteles registran un "lleno técnico" para este próximo fin de semana 18 y 19 de abril, con lo que la ocupación ronda el 95 por ciento. El colegiado Javier Alberola Rojas es el elegido para pitar la final. Los dos conjuntos movilizan a miles de aficionados en citas de esta naturaleza.

Balance de Atlético de Madrid y Real Sociedad con Alberola Rojas

El colegiado Javier Alberola Rojas es el elegido para pitar la final de la Copa del Rey Mapfre de este sábado (21.00 horas) en La Cartuja, en Sevilla, entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad, según desveló el Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El árbitro manchego está en Primera División desde la temporada 2017-18 donde ya suma 168 partidos y es internacional desde 2022 logrando el ascenso a la categoría FIRST de UEFA en 2025. Será su primera final de Copa de Rey en una edición en la que ha dirigido dos encuentros en primera y segunda ronda, el Constància-Girona FC y Extremadura-Sevilla FC, respectivamente. Estará acompañado en las bandas por Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno. De cuarto árbitro ejercerá Adrián Cordero y de quinto José Luis Martínez, mientras que el VAR será Jorge Figueroa Vázquez, como AVAR Daniel Trujillo Suárez y AVAR2 Luis Mario Milla.

El Atlético de Madrid presenta un balance de 11 victorias, 4 empates y 4 derrotas con el manchego como colegiado, y los dos partidos entre el equipo rojiblanco y el 'txuri urdin' que dirigió Alberola Rojas acabaron con triunfos de los vascos. La Real, con el manchego, ha logrado 10 victorias, 3 empates y 5 derrotas.