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El Sevilla cierra la jornada 34 en Nervión ante la Real Sociedad y el Betis jugará en La Cartuja contra el Oviedo
El Betis recibirá al Oviedo el domingo 3 de mayo a las 18.30 y el Sevilla cerrará la jornada 34 ante la Real Sociedad el lunes 4
LaLiga EA Sports ha hecho oficial los cambios en los horarios de la jornada 34, la primera del mes de mayo y la quinta por la cola de un campeonato español que ya se encuentra en su tramo final y con Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club luchando por sus respectivos objetivos.
Antes de los enfrentamientos de la fecha trigesimocuarta, los de Manuel Pellegrini viajarán a Montilivi para medirse al Girona el martes de Feria en la jornada 33, y los de Luis García Plaza harán lo propio desplazándose hasta Valencia para disputar un duelo clave por la permanencia contra el Levante.
De hecho, también la jornada 32 está pendiente de jugarse y, tras el adelanto de la final de la Copa del Rey a este sábado 18 de abril, esta se emplaza entre la 33 y la 34. El Betis recibe al Real Madrid, en principio el viernes de Feria si no hay modificación al respecto tras la eliminación de los blancos de la Champions League, y el Sevilla viaja hasta Pamplona para medirse a Osasuna en El Sadar.
Sevilla-Real Sociedad y Betis-Oviedo
LaLiga hizo oficial este jueves los horarios de los partidos que componen la jornada 34 de LaLiga EA Sports, que arrancará el viernes 1 de mayo a partir de las 21.00 con el encuentro entre el Girona FC y el RCD Mallorca y finalizará el lunes 4 de mayo (21.00), con el Sevilla FC-Real Sociedad.
En la jornada previa al Clásico en el Spotify Camp Nou -el domingo 10 de mayo (21.00)-, el líder de la competición con 9 puntos de ventaja, el Barça, se enfrentará como visitante a Osasuna el sábado 2 de mayo a las 21.00. Y el Real Madrid, fuera de la Champions como los azulgranas, se medirá en Cornellà al Espanyol el domingo 3, también a las 21.00.
Mientras que el Atlético de Madrid se medirá al Valencia CF en Mestalla el sábado 2 de mayo a las 16.15, solo tres días antes de disputar en Londres la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, como único superviviente español en la competición continental.
También el sábado 2, se jugarán el Villarreal CF-Levante UD (14.00) y el Deportivo Alavés-Athletic Club (18.30). Y el domingo 3, el RC Celta-Elche CF (14.00), el Getafe CF-Rayo Vallecano (16.15) y el Real Betis-Real Oviedo (18.30).
Horarios de la Jornada 31
Viernes 1 de mayo
- Girona FC - RCD Mallorca 21.00.
Sábado 2 de mayo
- Villarreal CF - Levante UD 14.00.
- Valencia CF - Atlético de Madrid 16.15.
- Deportivo Alavés - Athletic Club 18.30.
- CA Osasuna - FC Barcelona 21.00.
Domingo 3 de mayo
- RC Celta - Elche CF 14.00.
- Getafe CF - Rayo Vallecano 16.15.
- Real Betis - Real Oviedo 18.30.
- RCD Espanyol - Real Madrid 21.00.
Lunes 4 de mayo
- Sevilla FC - Real Sociedad 21.00.
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