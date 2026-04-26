Dani Muñoz, el mejor andaluz en Jerez en Moto2: fue sexto y acabó rodando al ritmo de Senna Agius, ganador de la prueba

Dani Muñoz, con su casco andalucista, fue el piloto de casa más destacado en la carrera de Moto2 en el Circuito de Jerez. El sevillano logró un valioso sexto puesto y terminó rodando al ritmo de la cabeza de carrera. El piloto de Brenes fue, de hecho, el más rápido del circuito en la última ma vuelta con 1.41,1 en una carrera en la que fue de menos a más. Ramírez y Rueda quedaron 16º y 20º respectivamente.

La carrera comenzó con malas noticias para Muñoz. La salida no fue la esperada y cayó desde la quinta hasta la novena posición. Le iba a tocar remontar al joven piloto sevillano.

La cabeza de carrera fue en todo momento para Veijer, Agius y Manu González. Entre ellos se repartieron la tostada. Senna Agius se llevó el gato al agua sin problemas tras unas primeras vueltas más disputadas. Al final, los pilotos del Liqui Moly impusieron su ley: el australiano y Manu González coparon los dos primeros puestos del cajón del podio. Veijer quedó tercero.

David Alonso fue cuarto y tardó un segundo más en llegar. Celestino Vietti, a cuatro de la cabeza, fue quinto.

El tercer grupo lo lideró Dani Muñoz. El nazareno remontó desde la novena plaza en una carrera donde comenzó con dudas y poco a poco se fue rehaciendo de la salida. Se batió en dueo con Izan Guevara y Dani Holgado en algunos momentos de la carrera; con Escrig y Holgado en otras.

Una vez que se colocó sexto y con toda la pista por delante, Muñoz ofreció su mejor versión. Rodó al ritmo de Agius, líder de la carrera, siendo el segundo piloto más rápido en pista en la penúltima vuelta y el más rápido en la última. Al final, meritorio sexto puesto a 10 segundos del líder. En la clasificación del mundial, es séptimo con 36 puntos, a 25 puntos del líder.

Marcos Ramírez quedó 16. El de Conil, conocido como 'Capitán Andalucía', no pudo luchar por los puestos de arriba como sí lo hizo el año pasado.

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Por su parte, José Antonio Rueda quedó vigésimo. El piloto palaciego, actual campeón del mundo de Moto3, continúa con su adaptación a la nueva categoría tras no haber podido realizar la pretemporada, impedido por el trágico accidente sufrido a final de la pasada campaña.