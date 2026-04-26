El sevillano David Muñoz da la primera alegría andaluza en el Circuito de Jerez: tercero en un final de infarto en Moto3

Final de infarto en Moto3 en el Circuito de Jerez. David Muñoz, el piloto de casa (el que más) quedó tercero después de dar un auténtico espectáculo en la última vuelta junto a Adrián Fernández y Morelli. El piloto del Liqui Moly llegó cuarto al giro final y a punto estuvo de hacerse con la segunda plaza tras varios adelantamientos al límite con sus rivales. Al final, triplete español en el podio de una carrera de infarto.

La carrera comenzó con Máximo Quiles imponiendo su ritmo. Adrián Fernández y David Muñoz le seguían la estela de cerca y se preparaban para intentar parar al murciano. Los tres cogerían la senda y se marcharían del resto de pilotos, que quedaban rezagados.

Juntos caminaron los tres españoles intercambiando posiciones hasta que Quiles decidió imponer su ley. El poleman dijo basta y comenzó a marcharse para hacerse fácilmente con la victoria. Casi dos segundos sacaría al final de la partida a Adrián Fernández, que finalmente fue segundo.

Fernández y Muñoz se verían envueltos en otro grupo de tres. Morelli les dio caza en el tramo final para gozo de los espectadores. Todo estaba tranquilo hasta que llegaron las últimas tres vueltas.

El de Brenes parecía quedarse un poco en esas vueltas. Nada más lejos de la realidad. Pasó cuarto por la línea de meta en el último giro, pero hasta el rabo todo es toro. Muñoz no iba a dejar que le bailaran en casa.

Tiró de ímpetu y valentía. En la recta de atrás del Circuito de Jerez decidió que comenzara una batalla épica y comenzó a adelantar. Se colocó segundo, pero no iba a ser el último cambio. Morelli y Adrián Fernández iban a buscar también esa segunda plaza. Las curvas Nieto y Peluqui, delante de toda la afición, volvieron a ser un baile entre los tres. Muñoz llegó a tocarse con Morelli.

El piloto de Brenes encaró el final del trazado sabiendo que todo se decidiría en la última curva. Muñoz se colocó entre sus dos contendientes y ganó la primera batalla, pero aún quedaba.

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La salida de la última curva dejó a Muñoz en el centro, por fuera Fernández y por dentro Morelli. La moto del Leopard corría más que la del Liqui Moly y los últimos metros dieron cuenta de ello. Fernández pasó a Muñoz en el último suspiro y le quitó la plata por tan solo 18 centésimas. El de Brenes se colgó el bronce tras un auténtico carrerón donde Quiles fue implacable.