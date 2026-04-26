'This is' Jerez, territorio de Álex Márquez: dominio absoluto, saludo a la grada y primera victoria de una Ducati en MotoGP en 2026

El cielo de Jerez amaneció azul este domingo, nada que ver con el gris de la jornada de ayer. Era el presagio de lo que ocurriría en la categoría reina: Álex Márquez iba a dominar casi de principio a fin una carrera en la que la nota negativa la puso su hermano Marc, que se fue al suelo en la segunda curva. Primera vez que Marco Bezzechi no se sube a lo más alto del podio esta temporada o, lo que es lo mismo, primera victoria de una Ducati en 2026 en MotoGP. This is Jerez (Esto es Jerez) y aquí hay que saludar antes de ganar: así lo hizo Álex por segundo año consecutivo.

La carrera del domingo en Jerez tuvo de nuevo a los mismos protagonistas que el año pasado. Marc y Álex, Álex y Marc. Si en 2025, Marc cayó y Álex venció por primera vez en la categoría reina, esta vez la historia iba a tomar los mismos derroteros aunque con un Álex que ya está acostumbrado a subir al primer cajón del podio.

Tras el pistoletazo de salida Marc salió desde la pole y se hizo rápidamente con la cabeza de carrera. Intentó tirar, pero no consiguió escaparse. Su hermano Álex, actual subcampeón del mundo, llevaba siendo uno de los más rápidos el fin de semana en la catedral del motociclismo y le seguía la estela. Todos sabían lo que iba a ocurrir.

Poco tardó en pasar el hermano pequeño al mayor. Con bastante facilidad, Álex tomó las riendas de la carrera en el antiguo Dry Sack, ahora curva Dani Pedrosa, durante la segunda vuelta. El mayor de los Márquez no quería darle todas las facilidades al líder de la pista y trató de seguir su ritmo. Imposible. Delante de toda la afición cayó Marc, para disgusto de muchos, aunque por fortuna no se hizo daño. Había quien le añadía dramatismo nada más comenzar: "Ya se ha terminado la carrera".

Lo cierto es que aún quedaba mucha tela por cortar. El drama para el equipo Ducati Lenovo iba a continuar. Pecco Bagnaia abandonada en la vuelta 12. El equipo rojo no levanta cabeza en estas cuatro primeras rondas del campeonato del mundo.

Álex Márquez iba a imponer su ritmo con facilidad. Se marchó a más de 2 segundos de Bezzechi, su más inmediato perseguidor, y a más de 5 del tercero, Fabio Di Giannantonio. Jorge Martín, cuarto, no podía seguir la estela de ninguno de ellos.

La mejora de las Aprilia se constató en Jerez. Primer gran premio en Europa y, aunque ganó Ducati, sus cuatro motos se situaron entre los seis primeros. De hecho, Ogura y Raúl Fernández estuvieron todo el rato disputando la quinta y sexta posición. Finalmente, el japonés quedó por delante del español.

Fermín Aldeguer, compañero de Álex Márquez en el Gresini, fue noveno. Después de la lesión, el piloto murciano va recuperando sensaciones en este inicio de temporada. Pedro Acosta, por su parte, sufrió con su KTM el primer gran premio europeo. Fue décimo, 22 segundos más lento que Álex Márquez.

El exsevillista Federico Fazio fue el que puso la bandera a cuadros. La primera moto en pasar fue una GP26 de Ducati, algo inédito en domingo. La moto era azul, como el cielo de Jerez, del equipo Gresini.

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La victoria de Álex Márquez fue tan holgada que le dio tiempo a saludar a toda la afición en las curvas Nieto-Peluqui, repitiendo exactamente lo mismo que el año pasado, cuando también ganó y su hermano se fue al suelo. El dominio del pequeño de los Márquez Alentá en el Circuito de Jerez es total desde hace un año. Ya en la jornada de ayer mereció la victoria en la Sprint, pero la fortuna no le acompañó y se fue al suelo por culpa de la lluvia. Con el cielo azul, el final no podía ser otro para el equipo Gresini: This is Jerez, this is territorio Álex Márquez.