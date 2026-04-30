El Cajasol BM Proin acaricia un histórico ascenso: "Está a un paso de meter el nombre de Sevilla en la mejor liga del mundo del balonmano"

Barça Handbol, BM Logroño, BM Granollers y, dentro de poco, Cajasol Sevilla BM Proin. El histórico club sevillano de balonmano está a un paso de alcanzar la gloria y ascender por primera vez en su historia a la liga ASOBAL, la máxima categoría nacional, cinco años después desde Juan Ramón Jordán y Juan Andreu decidieron embarcarse juntos en crear un proyecto que aspirase a llegar a la élite del balonmano.

El empresario y el ex internacional con la selección española tomaron las riendas del Balonmano Triana, un club mítico del deporte sevillano con casi 50 años de historia. El proyecto era ambicioso, pero quién iba a imaginar que tan solo un lustro después llegarían a la cúspide de este deporte.

El sábado, a las 19:00 horas, el BM Proin podrá coronarse y certificar su ascenso a la liga ASOBAL. Será frente al Club Balonmano Alcobendas, último clasificado, en el Centro Deportivo Amate, la que es "la casa del balonmano sevillano", como así lo ha afirmado María Tena, delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla. "Este sábado vamos a llenar el pabellón para llevar en volandas al Proin", ha deseado Tena. Para ello, desde el club han puesto las entradas completamente gratuitas.

En caso de ganar, será matemáticamente campeón de la División de Honor de Plata. Ante tal hito para el balonmano hispalense, desde el equipo se preparan para que el sábado sea una fiesta que comenzará desde las 17:00 horas y, en caso de conseguir la victoria, se alargará hasta la noche. "Estoy completamente convencido de que lo vamos a lograr", ha mencionado Juan Ramón Jordán, presidente de la entidad.

Jordán ha añadido que "vamos a vivir algo histórico; algo que, cuando empezamos en 2021, soñábamos", para después confesar que "los compañeros no, pero yo sí tenía esa confianza y optimismo de que llegar a primera división, aunque no pensaba que sería tan pronto".

Un club humilde con grandes nombres

El Cajasol Sevilla BM Proin no deja de ser un humilde club de balonmano al que nadie le ha regalado nada. A lo largo de estos años han cambiado en varias ocasiones de sede hasta que se ha asentado en el Centro Deportivo Amate. El año pasado estuvo al borde del descenso, aunque parezca inverosímil a causa del buen hacer de esta temporada.

Si se ha dado un giro de 180 grados a la situación ha sido gracias a la gestión, entre otros, de Juan Andreu. El aclamado pívot sevillano ha sido un habitual en la élite del balonmano durante más de una década. Tanto en España, contando con 51 internacionalidades con el combinado nacional, como en el extranjero, con una dilatada trayectoria, sobre todo, en Francia.

"Estamos a un punto de conseguir algo histórico. Se nos presentan ahora una serie de retos increíbles: ganar la temporada, jugar en la Liga Asobal y meter el nombre de Sevilla en la mejor liga del mundo del balonmano", ha declarado el mundialista, que actualmente ejercer como director deportivo.

Andreu ha recordado lo duro que ha sido todo el camino y afirma que ya solo "quedaba disfrutar. Un punto, un partido, Amate va a ser una fiesta". Aun así, el director deportivo ha reconocido que "el año que viene va a ser un año muy duro, muy ilusionante y muy complicado", para añadir que se necesitará el apoyo de la afición para que "sigamos todos de la mano y nos acompañéis en esta aventura".

Uno de esos jugadores que ha vivido el camino casi al completo es Víctor Deco. El capitán del equipo cumple su tercera temporada y podrá ascender por primera vez al equipo de su tierra. "Está siendo una temporada soñada para todos los jugadores. El año pasado estuvimos sufriendo por la permanencia y eso ha hecho que nos volvamos un grupo mucho más fuerte", ha valorado el pívot, para concluir con un mensaje muy claro: "Nos queda un partido, una final, y vamos a morir en la pista".