Balonmano
El balonmano sevillano alcanza la élite con el ascenso histórico del Cajasol Sevilla BM Proin a la liga ASOBAL
El equipo sevillano sella su ascenso a la élite del balonmano español tras vencer al colista BM Alcobendas a falta de una jornada para el final
El Cajasol Sevilla BM Proin escribió este sábado una página histórica para el balonmano sevillano al proclamarse campeón de la División de Honor Plata, a falta de una jornada, y sellar su ascenso a la Liga ASOBAL tras imponerse por 29-21 al BM Alcobendas, colista y ya descendido, en un Pabellón de Amate entregado a una celebración inolvidable.
Ascenso histórico del Cajasol Sevilla BM Proin
Al equipo entrenado por el cordobés Víctor Montesinos, ex del Sinfín Santander, le bastaba con un empate para hacer historia, pues al comienzo de la vigésima novena y penúltima jornada de la segunda categoría del balonmano español aventajaba en 4 puntos a sus inmediatos perseguidores, Fertiberia Puerto Sagunto y San Pablo Burgos.
Con el aliento constante de los 1.700 seguidores que llenaron el pabellón, el Cajasol Sevilla BM Proin, que hace sólo seis temporadas jugaba en Segunda Nacional (2019-20) -la cuarta categoría-, no falló ante su bulliciosa afición, y con su ascenso a ASOBAL alcanzó la gloria de convertirse en el primer equipo sevillano de balonmano que llega a la élite máxima.
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