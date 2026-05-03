El Fundación Cajasol Esquimo de Dos Hermanas hace historia con un doblete de Copa y Superliga de voleibol femenino

Nuva alegría para el deporte sevillano. El Fundación Cajasol Esquimo ha escrito este domingo una de las páginas más brillantes de su historia. El equipo de Dos Hermanas se ha proclamado campeón de la Superliga femenina de voleibol tras imponerse al Heidelberg Volkswagen en el tercer y decisivo partido del playoff final, disputado en el CPM Los Montecillos.

El conjunto nazareno necesitó llegar al tie-break para cerrar una final de máxima tensión, que resolvió con autoridad en el quinto set por 15-9. Con este triunfo, el Fundación Cajasol Esquimo completa un doblete histórico, después de haber conquistado en enero la Copa de la Reina.

La victoria tiene un valor especial para el club, ya que supone la primera Superliga en sus ocho años de historia. Además, es el segundo título liguero para el voleibol femenino andaluz, después del logrado por el Académico Preuniversitario de Sevilla en 1981.

Una final decidida en cinco sets

El partido comenzó con ventaja para el Heidelberg Volkswagen, que se llevó el primer set por 21-25. Como ya había ocurrido en los dos primeros encuentros de la serie, el equipo visitante empezó mandando en el marcador, impulsado por la cubana Sulian Matienzo, autora de ocho puntos en la primera manga.

El Fundación Cajasol Esquimo reaccionó con fuerza en el segundo parcial. Las locales firmaron un gran arranque, con un 7-2 inicial apoyado en los remates de Louise Sansó. Aunque el Heidelberg logró igualar el set a 17, una serie de tres servicios de la internacional española Leticia Delagrammatikas permitió a las nazarenas abrir ventaja y cerrar la manga por 25-21.

El tercer set también cayó del lado andaluz. La lesión de Cara McKenzie al final del segundo parcial condicionó la rotación del conjunto visitante, dirigido por David Gil, que perdió a su mejor atacante. El Cajasol Esquimo aprovechó el momento y se puso por delante en el partido tras ganar el set por 25-22, cerrado con un toque en la red de la veterana colocadora Patricia Aranda en el primer set-ball.

El Heidelberg fuerza el desempate, pero Dos Hermanas sentencia

El Heidelberg Volkswagen no se rindió y llevó la final al límite. En el cuarto set, el saque de Sulian Matienzo hizo mucho daño a la recepción nazarena. A ello se sumó el poder de la neerlandesa Anlene Van der Meer en el bloqueo, clave para que las grancanarias igualaran el partido con un 21-25.

Todo quedó pendiente del quinto y definitivo set. Ahí apareció Kennedi Evans en el momento más importante. La estadounidense, que había tenido un papel discreto durante el playoff, fue decisiva tanto en ataque como en bloqueo para que el Fundación Cajasol Esquimo dominara el tie-break sin apenas suspense.

El parcial final terminó 15-9 con un ataque al primer tiempo de la propia Evans, que selló el título y desató la celebración en Los Montecillos. El equipo de Dos Hermanas culmina así una temporada histórica: campeón de la Copa de la Reina y campeón de la Superliga femenina de voleibol.

Con esta victoria, el deporte sevillano firma un fin de semana histórico con este nuevo título para el voleibol femenino y con el ascenso histórico a la liga ASOBAL del Cajasol Sevilla BM Proin, primer equipo sevillano en lograr encumbrarse en la élite del balonmano nacional.