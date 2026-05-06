LaLiga confirma los horarios de la jornada 37: el Sevilla-Madrid y el Barça-Betis se jugarán el mismo día de las elecciones andaluzas

La jornada 37 de LaLiga EA Sports, penúltima del campeonato, ya tiene una coincidencia de primer nivel con la política andaluza: el Sevilla Fútbol Club-Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el FC Barcelona-Real Betis Balompié en el Camp Nou se disputarán el domingo 17 de mayo de 2026, el mismo día en el que Andalucía acudirá a las urnas. LaLiga mantiene ambos encuentros en esa fecha dentro de la penúltima jornada del campeonato, mientras que la convocatoria electoral fija también para ese domingo las elecciones al Parlamento andaluz.

Los dos partidos, en una semana en la que los sevillistas se jugarán ante los blancos la permanencia y los béticos el quinto puesto, apuntan además a horario unificado. La jornada 37 figura ya como una de esas citas de cierre de curso en las que pueden mezclarse la pelea por el título, la zona europea y el descenso, con Sevilla y Betis en dos escenarios de enorme repercusión deportiva y social. Podría darse el caso, como se recoge en los horarios de LaLiga, que haya modificación de los mismos en caso de que en un enfrentamiento no haya nada que afecte al resto. "Todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas. Si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes".

Qué dice el comunicado oficial de LaLiga sobre posibles cambios de horario

"Los encuentros podrán sufrir modificaciones por lo que LALIGA recomienda verificar regularmente los horarios y fechas de los partidos a través de la web y de los canales oficiales de venta de entradas para estar debidamente informados de cualquier cambio que pudiera ocurrir. En caso de modificación, cancelación o suspensión de un partido por fuerza mayor o causas sobrevenidas ajenas a LALIGA que así lo justifiquen, se informará a la mayor brevedad posible a través de los canales de comunicación de LALIGA. Todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas. Si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes".

El camino del Sevilla y el Betis hacia la permanencia y los puestos europeos

Para este Sevilla de Luis García Plaza, el partido ante el Real Madrid en Nervión será la despedida de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los sevillistas saben que cada punto será importante para evitar el descenso y querrán llegar a ese encuentro contra los merengues con grandes opciones para salvarse en una cita a la que el Madrid llegará seguramente sin nada en juego tras perder LaLiga ante el Barça.

Precisamente, el rival del Betis será el conjunto azulgrana, que llegará con el título bajo el brazo y con la única motivación de terminar bien el campeonato en el Camp Nou. Para los de Manuel Pellegrini, el duelo en el feudo barcelonés puede significar la rúbrica al quinto puesto si logra mantenerlo de aquí a entonces en las dos jornadas que habrá antes frente a Real Sociedad y Elche. La cercanía con el final liguero puede provocar que el Betis tampoco tenga nada en juego y por ello el encuentro se adelante del horario unificado.

Sevilla y Betis, entre LaLiga y unas elecciones andaluzas clave

Juanma Moreno ha convocado elecciones andaluzas para el 17 de mayo con el objetivo de revalidar la mayoría absoluta del PP y evitar depender de Vox. El movimiento se interpreta como una decisión calculada en la que cree que las encuestas le son favorables y que este es su mejor momento para ir a las urnas.

El gran riesgo para el PP es el crecimiento de Vox, con quien la relación política está muy deteriorada. Mientras, el PSOE de María Jesús Montero llega en una situación muy delicada, ya que necesita resistir para no agravar la crisis nacional de Pedro Sánchez. A la izquierda del PSOE, además, sigue habiendo división. Los últimos sondeos publicados sitúan al PP cerca de la mayoría absoluta, con Vox estancado y el PSOE lejos de disputar la primera posición.

No es un adelanto inesperado, sino el desenlace lógico de una legislatura que Moreno ya daba por amortizada. Tras varias crisis recientes —sobre todo la sanitaria por los cribados de cáncer de mama—, el presidente andaluz ha recuperado terreno y centra su campaña en una idea clave: la estabilidad. Esa idea se ha convertido en uno de los ejes de sus últimos mensajes, con apelaciones a una mayoría suficiente para gobernar sin condicionantes externos.

La coincidencia de un domingo de máxima tensión deportiva con la jornada de votación en Andalucía convierte esa penúltima jornada de Liga en un escaparate de primer nivel. En la capital andaluza, el foco estará dividido entre lo que ocurra sobre el verde y el pulso político de una comunidad que afronta unos comicios decisivos.