El Sevilla cerrará la Liga en Vigo ante el Celta y el Betis lo hará en La Cartuja frente al Levante: la jornada 38, en horario unificado

LaLiga EA Sports hizo oficial el pasado lunes los horarios de la jornada 38 con la que se pondrá fin al campeonato. En la capital andaluza, la realidad es muy diferente en cada acera. Por un lado, el Real Betis Balompié, afrontará la última cita ante el Levante con los deberes hechos, después de haber certificado matemáticamente su clasificación para la Champions tras ganar al Elche y verse beneficiado por la derrota del Celta. Por otro, el Sevilla encarará el cierre del campeonato en Balaídos contra el Celta con la tensión propia de quien todavía puede estar metido de lleno en la pelea por evitar el descenso. Todo ello, el sábado 23 de mayo a las 21:00 salvo el Villarreal-Atlético que se jugará el domingo en el mismo horario.

En términos clasificatorios, el Betis no se jugará nada. Su "gran temporada" como calificó Manuel Pellegrini concluyó con la clasificación a la Liga de Campeones 21 años después, por lo que las dos últimas fechas de LaLiga las jugará sin presión por necesitar conseguir buenos resultados para escalar en la tabla.

Cerrará ante Barcelona, en horario modificado del unificado, la jornada 37, y en la 38 jugará ante los de Luís Castro, que llevan 21 de los últimos 33 puntos conseguidos, con tan sólo dos derrotas. Sin embargo, que el Betis no tenga necesidades propias no significa que su partido carezca de trascendencia. Al medirse al Levante, el conjunto verdiblanco puede convertirse en juez de la permanencia, como muchos otros equipos cuyas aspiraciones están cumplidas y llegan con sus deberes hechos.

Como siempre, LaLiga advierte que "todos los partidos están sujetos a modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas. Si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes", disputándose en principio "la jornada 38 de LaLiga EA Sports de forma unificada el sábado 23 de mayo a las 21:00h, salvo el Villarreal CF - Atlético de Madrid que se jugará el domingo 24 de mayo a las 21:00h".

Para el sevillismo, la situación es mucho más incómoda. Salvo un alto puntaje ante Villarreal y Real Madrid, el equipo de Luis García Plaza llegará a la última jornada con la permanencia aún sin cerrar o, como mínimo, con la presión de depender de varios marcadores.

Después de una temporada marcada por la irregularidad, el Sevilla se verá obligado a competir en Balaídos ante un Celta que puede jugarse su participación europea y con el peso añadido de saber que un error puede tener consecuencias dramáticas. En una jornada final donde cada gol puede cambiarlo todo, Sevilla volverá a estar en el centro de LaLiga.