Pavoroso accidente de Álex Márquez en la carrera de MotoGP de Barcelona

El corazón en un puño. Así se ha vivido en el Circuit de Barcelona un escalofriante accidente en el que se han visto envueltos los pilotos que iban en cabeza, Pedro Álex Márquez, Raúl Fernández y Fabio Di Giannantonio. Y respiro de alivio cuando los médicos del Mundial han confirmado que el menor de los Márquez estaba "consciente", mientras esperaban la ambulancia.

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Álex se ha tocado con Acosta, que lideraba la carrera. El murciano ha sufrido un pinchazo y ha reducido drásticamente la velocidad, sin poder evitar el impacto de la Ducati. El piloto de Gresini, que se ha llevado la peor parte, ha salido literalmente volando, para aterrizar violentamente en la grava, sembrando la pista de piezas.

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Una de las ruedas de su moto ha golpeado a Di Giannantonio. También se ha visto golpeado por las piezas despedidas de la moto de Álex Raúl Fernández, que ha tenido que pasar por el centro médico. Tras la bandera roja, dirección de carrera ha anunciado que se reanuda la carrera con 13 vueltas por delante y la ausencia del '73' .

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