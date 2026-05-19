Padres ultras en el deporte base: el efecto negativo en la salud de los menores que puede tener la actitud de los mayores
La Fundación Brafa han lanzado un vídeo en el que advierte de que "los incidentes ya no sorprenden y se asumen como habituales"
La Fundación Brafa ha lanzado un nuevo vídeo en el décimo aniversario de la campaña #NoSeasHooligan para denunciar la violencia en el deporte formativo y pedir medidas eficaces. Insultos, agresiones y presión extrema forman parte de un escenario que, según denuncia la entidad, se está normalizando en competiciones infantiles.
En el décimo aniversario de la campaña #NoSeasHooligan, la organización advierte de que los incidentes ya no sorprenden y se asumen como algo habitual en la actividad deportiva de niños y niñas. "Insultar al árbitro o a los rivales, dar instrucciones desde la grada o recriminar errores a jugadores del propio equipo son comportamientos cada vez más frecuentes", explican.
El nuevo vídeo de Fundació Brafa muestra cómo un jugador disputa un partido rodeado de padres que gritan desde la grada. Expresiones como “Niño, ¡qué malo eres!” o “¡Ya la has vuelto a cagar!” reflejan la presión que soporta el menor. La pieza audiovisual retrata cómo esa presión desemboca en crisis de ansiedad, miedo e inseguridad. El momento de mayor tensión llega cuando el niño falla un penalti y sufre la reacción de los adultos. Según se expone, los expertos coinciden en señalar los efectos negativos que el fenómeno del padre hooligan tiene en la salud de los menores.
Una plaga normalizada
La entidad sostiene que, en muchas ocasiones, la realidad supera lo mostrado en sus vídeos. Cada semana se difunden incidentes graves que evidencian un clima de tensión creciente en el deporte formativo.
Aunque existen iniciativas para reducir las incidencias, Brafa considera que las medidas adoptadas hasta ahora no son suficientes ni abordan el problema de raíz. Por ello, reclama que federaciones, instituciones deportivas y autoridades actúen con determinación y sin complejos para frenar esta lacra.
Desde la organización defienden el potencial educativo del deporte y recuerdan que trabajan con clubes de distintos países a través de su plan formativo BChampion. El mensaje final es claro: poner fin a la violencia en la grada y garantizar que el deporte sea un entorno seguro para los menores. "Es el momento de decir: basta ya".
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