Ricardo Rodríguez, del Betis, y Rubén Vargas y Djibril Sow, del Sevilla, en la lista definitiva de Suiza para el Mundial 2026

La selección de fútbol de Suiza ha dado a conocer este lunes 20 de mayo su lista de 26 convocados para el Mundial 2026. En la misma figuran jugadores del Real Betis Balompié y del Sevilla Fútbol Club, con Ricardo Rodríguez, Djibril Sow y Rubén Vargas entre las filas de Murat Yakin, seleccionador del combinado helvético.

La selección de Suiza ya tiene definida su hoja de ruta para el Mundial 2026, una cita a la que el combinado helvético acudirá encuadrada en el Grupo B, junto a Canadá, una de las anfitrionas del torneo, Bosnia y Herzegovina y Qatar. El sorteo ha dejado a la 'Nati' en un grupo abierto, sin una de las grandes potencias históricas del fútbol mundial, pero con varios condicionantes importantes: el factor campo canadiense, el oficio competitivo de Bosnia y una Qatar que, pese a no partir como favorita, ya sabe lo que supone preparar una Copa del Mundo con máxima exigencia.

Cuándo serán los partidos de Suiza en el Mundial 2026

El estreno de Suiza llegará el sábado 13 de junio ante Qatar, en el San Francisco Bay Area Stadium, a las 21.00 horas en España. La segunda cita será el jueves 18 de junio, también a las 21.00 horas, frente a Bosnia y Herzegovina, en el Los Ángeles Stadium.

El cierre de la fase de grupos llegará el miércoles 24 de junio, de nuevo a las 21.00 horas en horario peninsular español, contra Canadá en el BC Place de Vancouver, un partido que puede ser determinante para definir la primera plaza del grupo.

Ricardo Rodríguez, Djibril Sow y Rubén Vargas, en la lista de Suiza

De cara a los jugadores que militan en Betis (Ricardo Rodríguez) y Sevilla (Djibril Sow y Rubén Vargas), los encuentros se jugarán a una hora idónea para seguir el desarrollo de los futbolistas en la cita mundialista de Canadá, Estados Unidos y México.

En Ll convocatoria de Murat Yakin figura Ricardo Rodríguez, defensa del Betis, y uno de los futbolistas con más experiencia internacional del grupo y una pieza de peso en la retaguardia suiza. También han sido citados dos jugadores del Sevilla FC, Djibril Sow y Rubén Vargas, llamados para aportar equilibrio y llegada en la medular en el caso del primero, y desequilibrio en el caso del atacante sevillista nacido en Adligenswil.

Suiza llega al Mundial tras sellar la clasificación en una fase en la que demostró mucha solidez y en la que terminó invicta en un grupo compartido con Kosovo, Eslovenia y Suecia. 14 goles a favor, cuatro victorias y dos empates son los guarismos del cuadro de Murat Yakin.

La base mantiene nombres de enorme jerarquía como Gregor Kobel, Manuel Akanji, Granit Xhaka, Remo Freuler, Breel Embolo, Dan Ndoye, Ricardo Rodríguez, Djibril Sow y Rubén Vargas. Con ellos, Suiza aspira a superar una barrera que se le ha resistido en los últimos Mundiales, donde se quedó en octavos de final. En Norteamérica, el primer objetivo será avanzar en el Grupo B; el segundo, demostrar que esta generación aún tiene margen para dar un paso más.