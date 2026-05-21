Matías Almeyda es nuevo entrenador del Monterrey tras su paso por Sevilla
El club mexicano ha firmado al técnico argentino por dos temporadas para dirigir el proyecto deportivo tras un torneo decepcionante
El Monterrey mexicano confirmó este jueves a Matías Almeyda como su nuevo entrenador, con un contrato de dos años para liderar el proyecto deportivo de Rayados.
"El Club de Fútbol Monterrey informa que llegó a un acuerdo con el entrenador argentino Matías Almeyda para que asuma la dirección técnica del primer equipo varonil, con un contrato por dos años", informó el equipo a través de un comunicado.
Almeyda llega a Rayados luego de dirigir al Sevilla de la liga española.
Apuesta de Monterrey tras el Clausura
El Monterrey apostó por el argentino después de un torneo de Clausura en el que no clasificó a la fase final, a pesar de tener una de las nóminas más caras del fútbol mexicano, en la que tuco como figura principal al español Sergio Canales, quien salió de la institución hace unas semanas.
Matías Almeyda intentará recomponer el camino ganador, luego de los malos resultados arrojados por el entrenador español Domenec Torrent y su sustituto, el también argentino, Nicolás Sánchez.
Trayectoria de Matías Almeyda
Matías Jesús Almeyda inició su carrera como entrenador con el River Plate, equipo al que ascendió de la segunda a la primera división de su país, donde también dirigió a Banfield.
En México, el estratega estuvo en el banquillo del Guadajalara, el llamado equipo más popular del país, al que llevó a obtener su duodécimo título de liga y una Copa de Campeones de la Concacaf.
En Europa estuvo al frente del AEK Atenas, club con el que levantó la Superliga y la copa; y en el Sevilla en el más reciente año futbolístico.
Modelo de juego y liderazgo
"Matías es un entrenador reconocido por su calidad humana, empatía y liderazgo, que posee un modelo de juego definido y coherente que implementa en la cancha con exigencia y convicción", agregó el comunicado de los Rayados.
El estratega tendrá su primer reto en el torneo de Apertura que arrancará en el próximo mes de julio.
"Con su liderazgo, Almeyda buscará llevar a Rayados a competir al más alto nivel y lograr los máximos resultados deportivos que espera y merece nuestra afición", concluyó el Monterrey.
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