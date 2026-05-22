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Riquelme explica su candidatura para luchar la presidencia del Real Madrid a Florentino: "Recuperaremos los valores deteriorados en los últimos años"

El fundador de Cox pretende liderar una candidatura para el Real Madrid tras 20 años sin elecciones en la que el nombre ilusionante sea el suyo

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, en el centro de la imagen.

Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, en el centro de la imagen. / Jose Manuel Vidal / EFE

Domingo Díaz

Clara Campos

Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Cox, ha hablado tras la celebración de la junta de accionistas de la empresa sobre su posible candidatura a la presidencia del Real Madrid CF. Riquelme ha anunciado su intención de ser el rival de Florentino Pérez en las próximas elecciones del club blanco con una candidatura que ha tachado de "seria, profesional, innovadora" que devuelva a la entidad al "social club" y "recupere los valores" que se han "deteriorado en los últimos años". Ha advertido que "entre esta noche y mañana temprano se sabrá si finalmente esta candidatura se presenta o no".

Tras informar ayer a la Junta Electoral de su intención de presentarse, su candidatura continúa "trabajando 24-7" para, "después de 20 años sin elecciones", "una candidatura con una ilusión deportiva" de cara a los próximos años. Sin embargo, también trabajan siendo conscientes de que "tiene que dar resultado en el corto plazo".

Riquelme cree que deben "devolverle al Social Club" el Real Madrid. "Ponerlo dentro, en el foco". La idea es recuperar los valores de la entidad "que algunos de ellos se han deteriorado en los últimos años, y esperamos que convenza, si es que tomamos la decisión final, entre esta noche y mañana temprano". El presidente Ejecutivo de Cox no se ha guardado que él quiere presentarse. "Yo soy de los que empujan a tomar esa decisión y poder estar al frente de la candidatura a partir del lunes".

¿Kloop, Haaland o Raúl? Enrique Riquelme

El proyecto futbolístico de Riquelme no ha sido revelado. Cuestionado por la posibilidad de que llegaran Haaland a la delatera o Kloop al banquillo, Riquelme ha expresado que "los mejores tienen que estar en el Real Madrid". "Siempre han estado, los mejores siempre quieren venir, es el mejor club, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva a esa transparencia, a esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora".

Riquelme pretende un proyecto "que atraiga al talento, que el talento quiera venir (...). El talento tiene que querer venir al Real Madrid, el club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento, y hay que dar las condiciones adecuadas para que la gente esté cómoda dentro del club. Todo el talento del mundo será bienvenido al Real Madrid.

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No solo suenan los nombres de gente de fuera, también canteranos del Real Madrid que podrían volver a la entidad madridista. Por ejemplo, el sempiterno 7 de España, Raúl González Blanco. El presidente de Cox tiene una cosa clara: "Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme".

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