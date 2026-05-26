El Triatlón de Sevilla 2026 estrena nuevo recorrido: horarios, modalidades y precios de inscripción

El Triatlón de Sevilla volverá este año con importantes novedades. La prueba, una de las citas deportivas más populares del calendario sevillano, celebrará su 29ª edición con nuevo recorrido, salida más temprana y un trazado más urbano, pensado para acercar la competición al corazón de la ciudad.

La cita llega, además, con cifras récord de inscritos, aunque el plazo para participar seguirá abierto hasta el próximo lunes 1 de junio a través de la web oficial de la prueba.

Nuevo recorrido del Triatlón de Sevilla

Una de las principales novedades será el cambio de ubicación de varios puntos clave del recorrido. La natación saldrá desde el CAN Triana, junto a la Torre Schindler, mientras que la zona de boxes estará situada en el Pabellón de la Navegación.

La carrera a pie discurrirá por el Paseo del Río, el Jardín Americano y el Paseo de la O, con la línea de meta instalada en el Parque Magallanes, a los pies de Torre Sevilla. Con este nuevo trazado, la prueba gana en vistosidad y refuerza su vínculo con el entorno de la Isla de la Cartuja y el río Guadalquivir.

Presentación del Triatlón de Sevilla 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

Horario y distancias

La edición de este año adelanta su horario de inicio. Las salidas comenzarán a partir de las 8:00 horas, con modalidades para deportistas federados y no federados.

La prueba principal será la distancia Olímpica, formada por 1,5 kilómetros de natación, 39 kilómetros de ciclismo y 9,6 kilómetros de carrera a pie. Esta modalidad acogerá este año el Campeonato de Andalucía, lo que elevará el nivel competitivo de la cita.

También se celebrarán las modalidades Sprint, con 750 metros de natación, 18,9 kilómetros de ciclismo y 5,15 kilómetros de carrera a pie, y Super Sprint, con 350 metros a nado, 10,4 kilómetros en bicicleta y 3 kilómetros de carrera.

Precios y cómo inscribirse en el Triatlón de Sevilla

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el lunes 1 de junio en la web oficial triatlondesevilla.com. Los precios varían según la modalidad y si el participante está federado o no.

En la distancia Olímpica, el precio es de 36 euros para federados y 48 euros para no federados hasta el 27 de mayo. Del 28 de mayo al 1 de junio, subirá a 41 euros y 53 euros, respectivamente.

En la modalidad Sprint, la inscripción cuesta 32 euros para federados y 42 euros para no federados hasta el 27 de mayo, y pasará después a 37 euros y 47 euros. En Super Sprint, el precio es de 27 euros para federados y 37 euros para no federados, que subirán en el último tramo a 32 euros y 42 euros.

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El Triatlón de la Igualdad también volverá a formar parte de la programación, con precios de 74 euros en Sprint y 64 euros en Super Sprint hasta el 27 de mayo. En el último periodo de inscripción, las tarifas serán de 84 euros y 74 euros, respectivamente.