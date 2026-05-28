La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, en directo: turno de la clasificatoria femenina de boulder

Este jueves comienza la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026, que tendrá lugar del 28 al 31 de mayo en la explanada del polideportivo José Caballero de la localidad madrileña de Alcobendas. El municipio se convierte en el centro de la escalada a nivel mundial pues, por primera vez en la historia, la Comunidad de Madrid acoge dos pruebas de la World Climbing Series en un mismo evento.

Durante los cuatro días más de 300 escaladores de élite de 20 países se darán cita en este encuentro que reúne en un mismo espacio actividades de ocio, culturales y deportivas pensadas para deportistas y aficionados.

Gelia Macià se enfrenta al muro de competición La atleta española comienza en la clasificatoria de boulder femenino de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026.

Simone Raina, la voz de la competición El italiano Simone Raina será la voz de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. Speaker habitual en grandes citas internacionales de escalada, su papel será acompañar la competición desde el micrófono, presentar a los deportistas y ayudar al público a seguir cada intento en el muro. Simone Raina, speaker de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. / David Raw

Representación española con Geila Macià o Guillermo Peinado España estará bien representada en este World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. En las pruebas de boulder tendremos escaladores como Guillermo Peinado, Geila Macià o Hugo Martín, mientras que en velocidad competirán, entre otros, Leslie Romero, Erik Noya, Carla Martínez y Miguel Gómez. Si quieres ver todo sobre los participantes, puedes leer aquí la previa de la competición.

Arranca la clasificación femenina de boulder Ya es el turno de las atletas especializadas en la modalidad de boulder, quienes competirán en la clasificatoria para decidir qué escaladoras avanzarán a semifinales. Esta modalidad se desarrolla sin cuerda, sobre muros de menor altura y con recorridos cortos.

Escalada en Los Ángeles 2028 La cita de Alcobendas llega en un momento de crecimiento para la escalada deportiva. En Los Ángeles 2028, este deporte tendrá por primera vez pruebas olímpicas independientes de boulder, dificultad y velocidad, después de debutar en Tokio 2020 con un formato combinado y de separar la velocidad en París 2024.

Alcobendas, entre las sedes del calendario mundial La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 reúne en Alcobendas dos pruebas del calendario mundial: una de las seis paradas de boulder y una de las siete de velocidad. La cita madrileña comparte temporada con sedes como Praga (República Checa), Innsbruck (Austria) o Chongqing (China).

Bienvenidos a la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 ¡Buenos días! Hoy da comienzo la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 en Alcobendas, que repite por segundo año consecutivo como sede de la escalada profesional. Una cita que se prolongará hasta el domingo 31 de mayo y que arrancará con la clasificación femenina de la modalidad boulder. Desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA les ofreceremos información detallada, los mejores resultados y el ambiente de una primera jornada marcada por el estreno de la competición.

Programa y horarios del jueves: clasificación del boulder masculino y femenino Durante la primera jornada, los atletas especializados en la modalidad de boulder competirán en las clasificatorias: por la mañana será el turno de la competición femenina, y por la tarde, se medirán en la categoría masculina. Estos son los horarios: 10.00 - 14.05: Clasificación de boulder femenino

16.30 - 21.10: Clasificación de boulder masculino

Organizadores y patrocinadores El evento está organizado por World Climbing, Prensa Ibérica y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme); cuenta con el impulso de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas y el Consejo Superior de Deportes; y el apoyo de Fenie Energía, El Granero, Sharma Climbing, TuAsistenteConIA.com, EP Climbing, Kailas, TrueSpeed y Perfect Descent.