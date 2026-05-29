ESCALADA
Autoridades y representantes institucionales visitan las instalaciones de World Climbing Series 2026
El presidente y la vicepresidenta de Prensa Ibérica, junto a otras personalidades, han recorrido el recinto de la explanada del Polideportivo José Caballero durante la celebración de la semifinal femenina de boulder
Cristina Andrade
Numerosas autoridades y representantes institucionales se han dado cita en la segunda jornada de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 que está teniendo lugar del 28 al 31 de mayo en el municipio madrileño de Alcobendas.
El recinto de la explanada del Polideportivo José Caballero se ha convertido durante estos cuatro días en el epicentro de la escalada a nivel mundial reuniendo a cerca de 300 atletas de 45 países del mundo para competir en la Copa del Mundo de Escalada.
Este viernes por la mañana ha tenido lugar la semifinal femenina de boulder que tanto Javier Moll como Arantza Sarasola, presidente y vicepresidenta de Prensa Ibérica, no han querido perderse. En su visita, han recorrido las instalaciones del recinto, la zona de entrenamiento, el muro de boulder, y han podido disfrutar de la competición de primera mano.
A esta cita les han acompañado, entre otros, el concejal de Deportes de Alcobendas, Jesús Tortosa; el concejal de Seguridad Movilidad de Alcobendas, Carlos Rodrigo; el presidente de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME), Joan Bernat Clarella; Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica; Joan Vehils, director de SPORT, y Armando Huerta, director de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.
El calor ha sido de nuevo protagonista de una jornada que continúa con la gran final femenina de boulder que subirá al podio a la ganadora al final del día.
La jornada del jueves estuvo marcada por los nervios, la tensión y la enorme exigencia de los atletas de las diferentes selecciones nacionales que midieron su destreza en la modalidad de boulder.
Una jornada que destacó por su intensidad deportiva para las escaladoras y escaladores, que se jugaban en la ronda de clasificación su entrada en semifinales, y que estuvo también bastante marcada por las altas temperaturas que no se lo pusieron nada fácil. Pese a la meteorología, el público estuvo animando desde primera hora a los atletas que se sintieron arropados por la ilusión de todos aquellos que, pese a ser un día laborable, se acercaron y disfrutaron junto a ellos de la primera ronda de la Copa del Mundo de Escalada en Madrid.
Durante la jornada del jueves pasaron además por las instalaciones de World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 y personalidades como el embajador de Japón en España, Hiroshima Yamauchi; Alberto Tomé, director general de Deportes de la Comunidad de Madrid; Jesús Tortosa, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas, y Joan Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Montaña y Escalada (FEDME).
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