El Caja 87 sube a Primera FEB: la derrota en Ibiza no frustra la resurrección del baloncesto en Sevilla

Los aficionados al baloncesto en Sevilla tienen motivos para celebrar: el Insolac Caja 87 ha conseguido, apenas dos años después de su fundación, el ascenso a Primera FEB. Y lo ha hecho en Ibiza, con derrota frente al a un Class Bàsquet Sant Antoni (71-56) al que ya consiguió vencer por una renta de 19 puntos en la ida de la semana pasada en el Municipal de San Pablo (91-72). El gran resultado en el partido de ida ha sido suficiente para consolidar su puesto en la categoría superior.

Al borde del precipicio

Hay que recordar que el baloncesto en la capital hispalense ha estado al borde del precipicio hasta la irrupción del Caja 87, un proyecto de los hermanos Crespo que nació con la intención de recuperar el espíritu clásico del baloncesto sevillano de los años 80 y 90, rindiendo un homenaje directo al histórico club de la ciudad que compitió bajo el patrocinio de Caja San Fernando a partir del año 1987.

Mientras tanto, el otro club de baloncesto de la ciudad (Baloncesto Sevilla) -que en los últimos años estuvo vinculado al Real Betis- se encuentra en una situación crítica ya el histórico club se encuentra en concurso de acreedores y totalmente fuera de las competiciones nacionales profesionales tras no poder inscribirse en la ACB el pasado verano tras ascender de categoría por cuestiones administrativas.

Un triunfo "para Sevilla y los cajistas"

El entrenador de Insolac Caja87, Adrià Alonso, -que optó en el inicio por su quinteto más habitual durante el playoff formado por Josep Franch, Garvin Clarke, Sergio Cecilia, Milos Jankovic y Adrián Latorre- se ha mostrado exultante tras acabar el partido en Ibiza.

Alonso ha destacado que el equipo sabía que iba a ser "muy duro", en un partido que "lo ha tenido todo, con el ambiente, su impulso inicial", ha destacado el club en su web.

Pese a ello, se mostró contento de que el equipo ha luchado "contra todo, y teníamos claro que iba a ser hasta el final y así ha sido". Como cierre, Alonso destacó que "es increíble lo que hemos vivido y lo que viviremos juntos", y que es un triunfo "para Sevilla y los cajistas".

Ficha técnica:

Class Bàsquet Sant Antoni 71 - Gantt, Blat, Johnson, Tvrdic, Rodríguez, De la Rúa, Gómez, Stoilov, Paz, Zizic, Solarin, Ruiz.

Insolac Caja87 - 56 Cecilia, Clarke, Soumbey-Alley, Jankovic, Bueriberi, Santos, Moody, Djedovic, Dibba, Latorre, Franch.

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Incidencias - Partido disputado en el pabellón Siroko Sa Pedrera de Sant Antoni de Pontmany (Ibiza) con lleno de aforo y el arbitraje de Lázaro Rodríguez (comité catalán) y Cervantes Fernández (comité valenciano).