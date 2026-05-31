ESCALADA
Colin Duffy: "Sabía que era capaz de lograr la medalla de plata, significa mucho para mi"
El escalador norteamericano se ha alzado con el segundo puesto del ranking en la final de boulder masculina de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026
Cristina Andrade del Alcázar
Colin Duffy, joven escalador norteamericano, ha disputado este sábado la final masculina de boulder en Alcobendas y se ha subido al podio tras conseguir la medalla de plata de la Copa del Mundo de Escalada en Madrid.
Tras la lucha por alcanzar el mejor resultado, Duffy ha atendido con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA para hablar sobre sus sensaciones durante su paso por la competición
P: Lo primero de todo, enhorabuena. ¿Cómo te sientes después de conseguir la medalla de plata en la Copa del Mundo en Madrid?
R: Estoy muy feliz de haber podido conseguir este triunfo en Madrid. Tuve una increíble competición y el ambiente del evento ha sido increíble. Estoy muy feliz de estar aquí y poder competir en este escenario.
P: ¿Cuáles eran tus expectativas, se han cumplido en esta competición?
R: Mis expectativas han sido más que conseguidas ya que esperaba volver a la final.metidas. Llegué a finales la semana pasada de Suiza para poder lograr ese objetivo y en primer lugar llegué a la semifinal y luego a la gran final. Para mi conseguir la medalla de plata ha superado mis expectativas. Sabía que era capaz pero para lograrlo y tener esta presentación significa mucho para mí.
P: ¿Has sentido una presión diferente al jugar esta Copa del Mundo?
R: Creo que en los primeros dos golpes sentí un poco de presión para llegar a un buen comienzo en las rondas, pero al final me relajé. Sabía que ya tenía un buen resultado y simplemente intenté con fuerzas y terminé muy fuerte. Además la gente española ha sido genial, han traído mucha energía y nos hemos sentido superapoyados en la final. Ha sido increíble.
P: ¿Qué ha significado para ti competir en España, concretamente en Madrid?
R: Estoy muy agradecido que Madrid y otros lugares del mundo tengan este apoyo para mí y que por el camino la escalada se vuelva un deporte global ya que es un honor ver esta reacción. En Madrid competí el año pasado y en ambas ocasiones ha sido increíble. Me gusta la ciudad, es calurosa, pero el clima es agradable y la competición es muy divertida.
P: ¿En qué otras metas tienes la cabeza ahora mismo?
R: Tengo mis pensamientos centrados en la próxima semana en Praga para otra serie mundial y espero que pueda volver a la final y tener un buen resultado.
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