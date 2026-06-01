De Gran Canaria a Coto Córdoba o Granada: el mapa de la Primera FEB que espera al Caja 87 la próxima temporada

El Insolac Caja 87 ya tiene asegurado su billete para disputar la Primera FEB tras consumar en Ibiza su histórico ascenso. Los sevillanos, liderados por Adriá Alonso, hicieron valer los 19 puntos de renta logrados en el pabellón de San Pablo para resistir el empuje del Sant Antoni (71-56). Tras certificar el salto de categoría, el club verdirrojo se prepara para un escenario de máxima exigencia: una competición nacional que contará con históricos recién descendidos de la ACB como Gran Canaria o Granada, además de rivales consolidados como el Fuenlabrada o el Alicante, configurando la división de plata más dura de los últimos años.

Y eso que la nómina no está completa. Amén de lo que pueda pasar en la Final Four de ascenso a la ACB que se disputará este fin de semana (Estudiantes-Oviedo y Basket Coruña-Palencia se juegan el último billete en liza), algunos expertos auguran un verano movidito en los despachos. Otro más, por otro lado. De esta forma, hasta bien avanzado el verano, no se conocerá de forma oficial el roster completo de equipos que compondrán la Primera FEB la temporada 2026/2027.

Qué equipos tienen confirmada su plaza en la Primera FEB en la temporada 26/27

Además del Caja 87, Córdoba o Albacete, equipos recién ascendidos desde Segunda FEB, y Granada o Gran Canaria (que, por cierto, ganó un título europeo hace menos de una década), descendidos de la ACB, serán algunos equipos que estarán en el sorteo del calendario de la Primera FEB en la temporada 2026/2027.

Más allá de lo que ocurra en los despachos, el listado completo de equipos que ahora mismo competirán en la segunda división del baloncesto nacional son:

Descendidos de ACB

Gran Canaria

Granada

Mantienen su plaza en Primera FEB

Fuenlabrada

Menorca

Gipuzkoa

Alicante

Zamora

Cantabria

Ourense

Tizona Burgos

Palma Mallorca

Palmer Mallorca

Recién ascendidos de Segunda FEB

Córdoba

Albacete

Caja 87

Un verano de despachos a la espera de resolverse la Final Four de la ACB

En una competición de tantísimo nivel como esta Primera FEB, Gran Canaria y Granada emergen como los principales favoritos de la categoría. Sin embargo, mal harían insulares y nazaríes en confiarse: el Estudiantes, con varios años ya en la segunda categoría del baloncesto nacional (y proyectos con mucha inversión), es un ejemplo de ello.

La celebración del Caja 87 junto a la afición en San Pablo. / Luis Mesa / Caja 87

Sin embargo, los madrileños no son el único equipo de la categoría con pasado reciente en la ACB. Hestia Menorca, Fuenlabrada o Guipúzcoa son otros de los equipos que han competido en los últimos años en la máxima competición nacional.

De esta forma, y a expensas de lo que ocurra en los despachos durante el verano o, más cerca, en la Final Four del próximo fin de semana, la Primera FEB de la campaña 26-27 comienza a coger forma.

Gonzalo Crespo, presidente del Caja 87: "Sevilla tiene que dar un paso adelante"

Tras consumarse el ascenso, y en plena celebración en San Pablo, Gonzalo Crespo, presidente del Caja 87, tomó la palabra. "Sevilla tendrá que dar un paso adelante", explicó el directivo cajista. ¿Hay recursos para ascender? "Dentro de nuestro plan estaba esto. Sí digo que hemos adelantado un año y estábamos generando esa estructura. Tenemos patrocinadores que tenían vinculado su momento de patrocinio a un aumento de categoría", comentó en declaraciones a El Banquillo.

"Ahora toda la ciudad tiene que dar un paso adelante. Los aficionados seguramente tendremos que hacer un esfuerzo con los abonos, el club seguirá buscando patrocinios y el tejido empresarial seguirá apoyándonos. En las próximas semanas avanzaremos para saber cuál es el presupuesto con el que contaremos. Tenemos casi que triplicar el presupuesto, algo que no es sencillo de hacer", añadió Crespo.