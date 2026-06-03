La Puerta de Jerez acoge 'Donde juega Andalucía', la exposición del fotoperiodista Alejandro Ruesga por los 25 años de Muchodeporte

La Puerta de Jerez de Sevilla alberga desde este miércoles la exposición fotográfica 'Donde juega Andalucía: 25 años de deporte', una muestra del fotoperiodista sevillano Alejandro Ruesga, comisariada por Antonio Acedo y promovida por Muchodeporte con motivo de la celebración de su 25º aniversario. Al acto asistió también la actual delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena.

La exposición está compuesta por una veintena de paneles que recogen algunas de las imágenes más emblemáticas del deporte andaluz y nacional de los últimos veinticinco años. Son instantáneas captadas por Alejandro Ruesga durante una trayectoria profesional que le ha permitido cubrir los principales acontecimientos deportivos de este periodo, siempre con una especial atención a Sevilla, su ciudad natal.

Ruesga formó parte del grupo de ocho socios fundadores que pusieron en marcha Muchodeporte en el año 2000. El medio, pionero entre las publicaciones deportivas nativas digitales de Andalucía, culmina con esta exposición los actos conmemorativos desarrollados durante la temporada 2025/26 con motivo de sus bodas de plata. La muestra nace además con vocación itinerante y recorrerá próximamente distintas provincias andaluzas.

La mirada de Ruesga a 25 años de deporte

Durante su intervención, Alejandro Ruesga recordó el origen de aquel proyecto periodístico nacido hace 25 años y reivindicó el papel que tuvo la fotografía dentro de una iniciativa entonces novedosa. "Fuimos unos locos que creímos en esta propuesta, creamos un camino que ahora es casi único y yo aporté la parte de fotografía", señaló el fotoperiodista sevillano, que quiso poner en valor también el trabajo colectivo que hay detrás de cada imagen.

"La fotografía aquí se hace porque se está en los sitios, y se está gracias a los compañeros. Es muy importante el valor de los compañeros, la ayuda de los compañeros y la puesta en valor del trabajo de cada uno", explicó Ruesga, que subrayó cómo la exposición permite repasar no sólo momentos concretos, sino también la evolución de muchos protagonistas del deporte: "Aquí veréis gente desde que empezó hasta que se retiró, eso también indica que 25 años son muchos años".

El fotoperiodista vinculó además el recorrido de Muchodeporte con el crecimiento del deporte sevillano, andaluz y español durante este último cuarto de siglo. "Los 25 años de Muchodeporte van unidos al cambio del éxito del deporte tanto local como nacional. Antes no ganábamos nada, España como nación y en Sevilla se ganaba muy poco. Es curioso que van unidos estos 25 años", afirmó.

Alejandro Ruesga reivindica el valor del periodismo local

Ruesga aprovechó también su discurso para reivindicar la importancia del periodismo de proximidad como punto de partida de cualquier trayectoria profesional. "Sobre todo quiero resaltar lo que significa un medio local, lo importante que es partir desde Sevilla hacia el resto, lo difícil que es, pero que el periodismo local es el germen de todo el periodismo. Hay que empezar por lo local, creer en lo local y de ahí transportarte a lo nacional y a lo internacional", defendió.

La exposición, instalada en uno de los enclaves más transitados de la capital andaluza, convierte la Puerta de Jerez en una galería abierta al público y en un recorrido visual por 25 años de deporte. Una mirada desde Sevilla al crecimiento del deporte andaluz y nacional, a través del objetivo de uno de los fotoperiodistas que ha acompañado ese camino desde primera línea.