Así será la nueva Copa de España para el Caja 87: sorteo puro, 46 equipos y el factor campo al margen

El Caja 87 ya conoce las novedades de la próxima edición de la Copa de España, la competición organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en la que participan los equipos de Primera y Segunda FEB. Esta tercera edición promete más protagonismo para la propia Copa, al eliminar el premio deportivo directo de la ventaja de campo en los play off, o un sorteo puro para los cruces entre rivales de la misma categoría.

Esta nueva edición de la Copa de España, la competición que desde hace tres campañas sustituye a la antigua Copa Princesa, volverá a contar con 46 equipos. Como ocurrió la pasada temporada, se mantiene la estructura de fases: la competición se iniciará con una ronda previa de grupos en la que solo participarán los 28 equipos de Segunda FEB. 14 equipos se clasificarán para la siguiente ronda, donde ya entrarán los 18 clubes de Primera FEB, con Caja 87, Granada o Coto Córdoba como representantes andaluces.

La eliminación del premio deportivo, la novedad más importante de la Copa de España 2026-27

La novedad más importante de esta tercera edición de la Copa de España de baloncesto es la eliminación del factor campo para el campeón. Al contrario de lo que ocurrió en las dos anteriores ediciones, la FEB ha decidido acabar con este aliciente para dar todo el protagonismo a la Liga Regular a la hora de terminar los cruces y las ventajas en los play off de ascenso.

De esta forma, el torneo cobra un enfoque más orientado al propio título de campeón de España y en su recompensa económica: 50.000 euros para el ganador y 15.000 para el equipo que más lejos llegue de Segunda FEB en caso de que el campeón sea un equipo de Primera, como ocurrió en las dos anteriores ocasiones (San Pablo Burgos, en su primera edición; y Movistar Estudiantes, la pasada campaña).

Se realizará un sorteo puro para decidir los cruces entre equipos de la misma categoría

El otro gran cambio llegará en la segunda fase, en las eliminatorias directas a partido único. A partir de este punto, tras la ronda de grupos, los equipos de Primera FEB entran a competir. Si el sorteo depara a rivales de distinta categoría, el de menor división tiene automáticamente la cancha a favor.

Josep Franch, junto a Jankovic, Clarke, Sergio Cecilia y Adrián Latorre, en un corro antes del comenzar el partido en Ibiza. / Luis Mesa / Caja 87

Sin embargo, la novedad llega cuando se emparejan equipos de la misma categoría. Al contrario de lo que ocurrió en la edición de 2025-26, cuando la condición de local o visitante venía predeterminada por su aparición en el cuadro, ahora se realizará un sorteo previo para conocer quién jugará en casa en estos cruces entre iguales.

Cuándo comienza la Copa de España 2026-27 de baloncesto: las fechas claves de la competición y cuándo juega el Caja 87

Además, la Federación Española de Baloncesto también dio a conocer el calendario completo de la próxima Copa de España. Las tres primeras jornadas, en las que solo participarán los equipos de Segunda FEB, están calendarizadas para septiembre; el Caja 87 y el resto de equipos de Primera FEB entrarán en acción a partir de la tercera semana de octubre, para el 20-21, cuando se disputarán los dieciseisavos de final.

Este ese el calendario completo ofrecido por la FEB:

Fase de grupos

- Jornada 1: 12-13 de septiembre de 2026

- Jornada 2: 19-20 de septiembre de 2026

- Jornada 3: 26-27 de septiembre de 2026

Eliminatorias

- Dieciseisavos de final: 20-21 de octubre de 2026

- Octavos de final: 17-18 de noviembre de 2026

- Cuartos de final: 15-16 de diciembre de 2026

Final Four

- Semifinales: viernes 22 o sábado 23 de enero de 2027*

- Final: sábado 23 o domingo 24 de enero de 2027*

* Por determinar

Esta será la segunda participación del Caja 87 en la Copa de España, toda vez que en la primera edición, la Federación Española no lo incluyó entre los equipos participantes.