De Los Palacios y Villafranca al Mundial 2026: Fabián y Gavi ponen el acento sevillano a la medular de España con Luis de la Fuente

Una pequeña población sevillana de menos de 40.000 habitantes, Los Palacios y Villafranca, aportará dos internacionales al Mundial 2026 y a la selección española: Fabián Ruiz y Pablo Páez Gavira, Gavi. Los mediocentros de PSG y Fútbol Club Barcelona están en la lista de Luis de la Fuente para la cita de Estados Unidos, México y Canadá, y el primero de los citados apunta incluso a la titularidad en el combinado español, que echará a rodar el próximo día 15 de junio ante Cabo Verde. Serán los dos representantes sevillanos de una selección que vuelve a mirar hacia un pueblo que, desde hace años, ha convertido la excepción en costumbre: producir futbolistas capaces de levantar títulos con la Roja.

Fabián llega al Mundial como uno de los centrocampistas más asentados del ciclo de De la Fuente, campeón de Europa en 2024 y con un peso creciente en la sala de máquinas española, además de las dos conquistas de la Champions League con el PSG en estas dos temporadas más recientes.

Gavi, por su parte, regresa al escaparate mundialista tras una etapa marcada por una larga lesión, la recuperación y la necesidad de volver a sentirse importante en una selección que ya lo hizo internacional cuando apenas era un adolescente. Reapareció en marzo y ha ido de forma progresiva teniendo minutos a las órdenes de Hansi Flick en el final de temporada para coger sensaciones de cara al Mundial.

De Fabián a Gavi: dos generaciones de Los Palacios en la Roja

Fabián Ruiz abrió su etapa con la absoluta el 7 de junio de 2019, en un Islas Feroe-España de clasificación para la Eurocopa que terminó con triunfo español por 1-4. Aquel día empezó una relación que ha tenido interrupciones, ausencias dolorosas y regresos de mucho peso. El exbético no estuvo en el Mundial de Qatar, pero su madurez futbolística acabó encontrando sitio en el proyecto de De la Fuente.

Su figura ha ido creciendo hasta convertirse en el acompañante de Rodri, ordenando, pausando e imprimiéndole sentido al juego de España. Clave en la Eurocopa conquistada en 2024 con dos tantos y dos asistencias ante Croacia, en el partido inaugural, y ante Georgia en octavos.

Gavi entró por otra puerta, la de la precocidad. Debutó el 6 de octubre de 2021 ante Italia, en semifinales de la Nations League, con 17 años y 62 días. El canterano del Barcelona no necesitó demasiado tiempo para ganarse una identidad propia dentro del combinado nacional gracias a su intensidad, presión, ida y vuelta y personalidad para jugar partidos de altos vuelos. Desde entonces ha sido un fijo en los planes de España hasta que se rompió el ligamento cruzado en marzo de 2024.

Ahora ambos coinciden en el Mundial con Luis de la Fuente desde posiciones vitales diferentes. Fabián, a los 30 años, aparece como un futbolista ya hecho, de jerarquía y lectura. Gavi, todavía joven, lo hace con el valor añadido de quien ha tenido que volver a conquistar su sitio tras un largo paréntesis físico. Los Palacios vuelve a aparecer en el mapa grande del fútbol español.

Las fechas de España en el Mundial 2026 España arrancará el Mundial en el Grupo H, con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay como rivales. El debut será el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta a las 18:00 hora española; el segundo partido, también en Atlanta, llegará el día 21 frente a Arabia Saudí a la misma hora; y el cierre de la fase de grupos será el 27 de junio ante Uruguay en Guadalajara a las 02:00 hora española.

Fabián Ruiz, Gavi y Jesús Navas, en el homenaje en Los Palacios y Villafranca tras la conquista con España de la Nations League 2023 / Julio Muñoz / EFE

El día que España juntó a tres palaciegos: Jesús Navas, Fabián y Gavi

El hilo palaciego no se entiende sin Jesús Navas. El campeón del mundo en 2010, campeón de Europa en 2012 y 2024 y campeón de la Nations League en 2023, fue durante años el espejo más alto para cualquier niño de Los Palacios que soñara con llegar a la élite. Debutó en 2009 en un amistoso ante Argentina y desde entonces en 56 ocasiones se enfundó La Roja.

Fabián compartió once partidos con Navas en la absoluta. Gavi coincidió con él en cuatro. Y los tres, Navas, Fabián y Gavi, disputaron juntos dos encuentros con España: la semifinal de la Nations League de 2023 ante Italia y la final frente a Croacia. En esa final de Róterdam, además, la fotografía fue completa: los tres fueron titulares en el equipo de Luis de la Fuente. Tres futbolistas de Los Palacios en el once de España para una final continental. En la última Eurocopa, la de 2024, jugó navas ante Albania los 90 minutos del último encuentro de grupo, 9' en octavos ante Georgia y 58' frente a Francia.

Luis de la Fuente y su vínculo pasado con el Sevilla

Además de estar asegurado el legado de Los Palacios y Villafranca en el combinado español, también tendrá representación "sevillana" el Mundial 2026 con Luis de la Fuente. El riojano nacido en Haro tuvo pasado como jugador sevillista y como entrenador.

En 1987 fichó por el conjunto nervionense como lateral zurdo hasta que en la 91/92 se marchó de nuevo al Athletic Club tras dos primeros años prolíficos y un final con menor protagonismo. Cuando colgó las botas, De la Fuente regresó al seno sevillista ya como entrenador tras haberse iniciado en Portugalete y Aurrera. A Nervión llegó como responsable del primer equipo juvenil en 2001, manteniéndose cuatro temporadas y media en el cargo antes de irse al Athletic como en su etapa de jugador.