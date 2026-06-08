España Sub-19
Los béticos Manu González, Masqué, Corralejo y Morante, y el sevillista Nico Guillén, en la prelista de Paco Gallardo para el Europeo sub-19 con España
Paco Gallardo ha incluido a cuatro canteranos del Betis y a uno del Sevilla la prelista para el Europeo sub-19 que se disputará en Gales, de la que tendrá que hacer cinco descartes
El Real Betis Balompié contará con presencia destacada en las categorías inferiores de la selección española. Paco Gallardo ha incluido a Manu González, Óscar Masqué, Iván Corralejo y José Antonio Morante en la prelista de 26 futbolistas citados para preparar el Europeo sub-19, en una citación que se disputará en Gales del 28 de junio al 11 de julio y en la que también figura Nico Guillén, canterano del Sevilla Fútbol Club.
La convocatoria no es todavía definitiva, pero es un nuevo reconocimiento al trabajo de la cantera verdiblanca en los últimos años. El seleccionador nacional, Paco Gallardo, ha citado a un grupo amplio para completar la preparación antes de hacer pública, el viernes 19 de junio, la lista de 21 jugadores que representarán a España en el torneo continental.
Cuatro canteranos del Betis y uno del Sevilla
La representación del Betis aparece repartida en distintas líneas. Manu González, portero del conjunto verdiblanco que vuelve tras lesión, figura entre los guardametas elegidos por Paco Gallardo. En el lateral diestro está Óscar Masqué, otro de los nombres propios de la cantera bética dentro de esta generación que repite en la lista. En el centro del campo estará nuevamente Iván Corralejo, mientras que en ataque ha vuelto a ser citado José Antonio Morante, completando así una presencia bética muy relevante en la fase de preparación.
En clave sevillista, en la lista de Paco Gallardo repite Nico Guillén. El prolífico canterano nervionense debutó en la última llamada de febrero y ahora espera ir a la cita final y colarse entre los 21 definitivos que viajarán a Gales.
España iniciará la concentración este jueves 11 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con 19 futbolistas, mientras que los siete restantes se incorporarán el domingo 14 tras haber competido con sus clubes hasta el pasado fin de semana. Posteriormente, la selección trabajará en El Albir desde el domingo 21 y viajará a Gales el jueves 25 para afrontar la fase final del campeonato.
El combinado nacional debutará el domingo 28 de junio ante Gales en Wrexham (19:00 horas) en el estadio The Racecourse Ground. Después se medirá a Dinamarca el miércoles 1 de julio (19.00 horas) y cerrará la fase de grupos el sábado 4 frente a Alemania (15.00 horas).
Solo los dos primeros clasificados del grupo accederán a semifinales, en un torneo en el que España buscará dar un paso más tras la plata lograda el pasado año y conquistar su décimo título continental sub-19 con una citación final en la que podrían incluso estar los cuatro integrantes de la cantera del Betis, quienes se integrarán a la pretemporada del primer equipo de Manuel Pellegrini al término del torneo, como Nico Guillén, que se pondrá a las órdenes de Luis García Plaza en el Sevilla Fútbol Club.
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