La excepción de Javier Tebas que puede retrasar el debut de Betis y Sevilla en LaLiga 2026/27

El pasado lunes se conoció que LaLiga EA Sports comenzará el fin de semana del 15 y 16 de agosto, según la resolución del arbitraje al que se han sometido LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Eso sí, este inicio, querido por la patronal y no por el sindicato de jugadores, tendrá excepciones, puesto que no todos los equipos arrancarían el campeonato en la misma fecha, algo que ya generó controversia por no empezar todos a la misma vez.

De esta forma, Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club ya conocen cuándo echarán a rodar los proyectos de Manuel Pellegrini, el sexto consecutivo en el caso del Ingeniero y el primero, con una pretemporada tras un final de vértigo, de Luis García Plaza.

Ambos clubes comenzarán la pretemporada en la segunda semana de julio, haciéndolo el conjunto verdiblanco el día 7 de julio como avanzó en exclusiva El Correo de Andalucía el pasado 20 de mayo, y el conjunto sevillista el día 4 y 5 con los reconocimientos médicos como la misma entidad nervionense ha dado a conocer hace unas horas.

Las explicaciones de Javier Tebas al posible aplazamiento de algunos partidos de la jornada 1 de Liga

En una jornada organizada por el Consejo General de Economistas de España y LaLiga en las instalaciones del Real Club Celta de Vigo, Javier Tebas, presidente de LaLiga, explicó que podrían darse situaciones que obligaran a aplazar algunos partidos en la primera jornada del torneo: "El primer día de la primera jornada, aquellos equipos que hayan tenido jugadores, vamos a ver el número, en semifinales o finales de esas competiciones, en este caso Mundial, se jugarían la última semana de agosto entre semana. El resto de equipos jugarían. No tiene sentido que equipos que sus jugadores hayan sido eliminados en la fase de grupos no empiecen el 14 de agosto porque se cumpliría una norma que a ver si se instaura: 21 días de vacaciones, 21 días de pretemporada para esos equipos con esos jugadores".

Defiende el presidente del campeonato español que todo queda determinado por el Mundial que comienza este 11 de junio y finaliza el 19 de julio, pero que no todos los equipos se verán afectados de igual forma. En el caso del Betis podría tener a cuatro mundialistas en semifinales o más, y en el caso sevillista a dos, ambos con Suiza: "Estadísticamente está claro que FC Barcelona y Real Madrid probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, y el Athletic Club tiene muchos jugadores con la Selección Española y esperemos que esté en semifinales o final al menos. Otros clubes pueden empezar. Al menos entre 6-7 partidos se van a jugar ese fin de semana".