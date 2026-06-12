Manolo Jiménez recuerda a Luis de la Fuente en el Sevilla: "Su competencia me hizo mejor"

En el mundo del fútbol impera en muchos ámbitos la superstición. Jugadores que saltan al campo con un pie concreto, entrenadores que no cambian de vestimenta o que deciden que sus porteros no pueden ir de amarillo. En esta liturgia que dista de lo absoluto, ha florecido una premisa en la que están relacionados la Selección Española y el Sevilla FC: siempre que ha ganado un título, había representación sevillista en la plantilla. Aunque para este Mundial no hay ningún jugador de la actual plantilla sevillista, sí hay un sevillista confeso: Luis de la Fuente.

De la Fuente estuvo cuatro temporadas defendiendo los colores del cuadro nervionense tras llegar de un Athletic Club con el que había ganado dos títulos de liga. Era un lateral izquierdo con un corte más ofensivo, algo que le permitió complementarse con su competencia en la posición, Manolo Jiménez, que recuerda en El Correo de Andalucía al actual seleccionador como “un gran jugador, una excelente persona y un magnífico compañero”.

La sana competencia con Manolo Jiménez en el lateral zurdo

El riojano llegó a la disciplina sevillista siendo conocedor de que, en sus filas, contaban con uno de los laterales izquierdos más prometedores a nivel nacional. Manolo Jiménez, a pesar de su juventud, ya estaba consolidado en el primer equipo: “Aunque llegase él, yo no dejé de jugar, por eso soy el segundo jugador con más partidos en la historia del Sevilla”, recalca entre risas el nacido en Arahal.

A pesar de la competencia, De la Fuente sumó 86 partidos con la elástica sevillista. “Yo no dejé de jugar y él jugaba igualmente porque era un jugador con muchísima calidad. Cuando jugábamos con tres centrales, yo actuaba de central izquierdo y él de carrilero, por delante. Cuando jugábamos con defensa de cuatro, las veces que él participaba lo hacía de interior izquierdo”, recuerda Jiménez.

Los futbolistas integrantes de la selección española y su seleccionador, Luis de la Fuente. / Álvaro Ballesteros - Europa Pre / Europa Press

Jiménez señala que su incorporación fue clave para su mejoría personal: “De la Fuente era un hombre que lo que hizo fue reforzarme y hacer que me esforzase más para no perder mi posición. Venía de un equipo campeón como el Athletic Club y era un fichaje importante. A mí me aportó muchísimo”, apunta el que fuera técnico del Sevilla.

Para Jiménez, una de las claves del éxito del club es “la competitividad que siempre se vive en el vestuario por pelear un puesto; eso hace mejor al equipo, pero siempre desde lo humano”. En su caso particular, “con Luis tenía una magnífica relación que sigo manteniendo; me ayudó a esforzarme más y gracias a su competencia di el salto a la Selección Española”.

El maestro que pulió a Navas, Puerta y Ramos en la cantera

La relación entre los laterales izquierdos no terminó una vez De la Fuente regresó a Bilbao. Los primeros pasos del actual seleccionador español fueron en la cantera del Sevilla FC, donde coincidió de nuevo con Jiménez.

De la Fuente estuvo cuatro temporadas al mando del primer juvenil sevillista, donde entrenó a Jesús Navas, Antonio Puerta o Sergio Ramos. Por su parte, Jiménez era técnico del Sevilla Atlético. “Ya no éramos compañeros, éramos amigos. Era una cadena de formación donde todos nos sentíamos importantes”, recuerda Jiménez.

“Yo estaba pendiente del primer equipo y de lo que necesitase, y él estaba pendiente del Sevilla Atlético y de lo que yo necesitase. Era una sucesión de escalones dentro del club”, añade, recordando la coordinación diaria de aquellos años. “Cuando veía a un jugador que destacaba, como Fernando Vega, me hablaba de él. Teníamos contacto diario, los vestuarios estaban al lado”, detalla el que después pasaría a ser técnico del primer equipo.

Luis de la Fuente. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Se lo ha currado en la sombra": la valoración de Jiménez

Jiménez ha visto a diario cómo De la Fuente “se ha trabajado todo lo que ha conseguido, no le ha llovido del cielo” y lo define como “un profesional como la copa de un pino, didáctico y trabajador”. “Se lo ha currado en la sombra, pasando por todas las categorías. Le llegó su momento en la federación y, cuando dio el salto a la absoluta, ha demostrado su nivel”, insiste

De cara a este Mundial, señala que “España es favorita por méritos propios, por el trabajo realizado y la imagen que da la selección”. Aun así, como bien dice, “el fútbol es incierto. Puedes tenerlo todo para ganar y perder. En eliminatorias directas pueden pasar muchas cosas”. Igualmente, pase lo que pase en el torneo, recalca que él está “muy contento por la magnífica carrera que Luis se está construyendo”.