Málaga CF - UD Almería: Coraje, corazón y 180 minutos

La final. El ascenso a Primera División. El sueño de una ciudad entera. La cuenta atrás está en marcha para que el Málaga CF inicie la pelea definitiva por volver a la élite del fútbol español. La batalla tendrá acento andaluz y el rival a batir será la UD Almería. El tercer y cuarto clasificado de la temporada regular de LaLiga Hypermotion 25/26 se disputarán acompañar al Racing y al Dépor a la máxima categoría, este domingo y el 20 de junio (21.00 horas).

Factor clasificatorio a favor de la UD Almería

El cruce más importante de la división de plata se decidirá en 200 kilómetros de distancia. Esta vez, a diferencia de la semifinal, el factor campo va en contra del conjunto boquerón. Un marcador igualado al final del minuto 120 y su respectivo descuento en tierras indálicas dará la victoria, sin penaltis, al equipo local. Calma. La Rosaleda juega primero. Se promete agonía, pero también disfrute, ilusión, coraje y corazón... Empieza la finalísima.

La afición comprometida

La eliminatoria, declarada de alto riesgo, ya cuenta con los dos estadios a reventar. Carteles de ‘No hay billetes’ que anticipan lo que se va a vivir. Lo decisivo ocurrirá fuera de la Costa del Sol, pero es innegable que hay mucho en juego este domingo en el templo malagueño. Partido a partido, ya lo lleva predicando Juanfran Funes desde su desembarco en el primer equipo. Amén.

En Málaga no hay duda de que se volverá a vivir otro día histórico. Pase lo que pase, 2026 ya ocupa un lugar privilegiado en la memoria colectiva de más de 600.000 habitantes que colorean la ciudad de blanquiazul.

La afición malaguista ante la UD Almería. / Álex Zea

Paella, DJ, recibimiento y partido

Después de certificar la semifinal a favor ante la UD Las Palmas (0-1 y 1-1), el Málaga CF recibe a un Almería que hizo lo propio contra el CD Castellón (1-1 y 3-2). Antes, Fondo Sur ha convocado a la afición a las 14.00 horas para una cita que empieza con paella, continúa con DJ y acaba con recibimiento. El último en La Rosaleda este curso. En el derbi más importante de la temporada. Ocasión perfecta para cerrar un ciclo que ha comprendido otras tres acogidas previas al duelo, en las que no se ha terminado de sacar la victoria (2-3 ante el Castellón, 1-1 contra el Racing de Santander y el último 1-1 frente a Las Palmas).

El balance general entre ambos equipos en la campaña regular invita al optimismo del local. Ahora ya todo eso da igual. El presente es el regalo y ‘los bichos’ lo reciben con los ojos de aquellos niños que un día entraron por primera vez a la Academia soñando con vestir la camiseta del primer equipo.

Último rival a batir: UD Almería

Dicho esto, los indálicos llegan como uno de los equipos más temibles de la categoría por su capacidad ofensiva. Han firmado 85 goles en 44 partidos entre la fase regular y el play off, unos registros acordes a una plantilla diseñada para regresar a la élite. Su principal referencia es Sergio Arribas, máximo goleador de LaLiga Hypermotion con 26 tantos, uno más que Chupe, aunque no está solo. Embarba (16) Baptistao (9) y De la Fuente (5), completan un ataque de enorme nivel.

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El Málaga CF perdió 3-2 en Almería en la jornada 36 de la fase regular pero gano 2-1 en La Rosaleda. / LaLiga

Sin embargo, el Almería también ha mostrado ciertas grietas defensivas, siendo uno de los equipos más goleados con 63 tantos encajados. Los rojiblancos son uno de los conjuntos con más talento y gol de la categoría. El Málaga CF lo sabe. La Rosaleda, también. Noventa minutos por delante, otros noventa en el horizonte y una única recompensa: jugar la próxima temporada en la Primera División.