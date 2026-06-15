MUNDIAL 2026
El 1x1 de España contra Cabo Verde
Preocupante debut de la selección en el Mundial: De la Fuente no tuvo respuesta para tumbar la resistencia heroica de Cabo Verde
Debut complejo de España en el Mundial. Lejos del paseo militar al que podría invitar la diferencia de ranking y expediente entre ambas selecciones. Optó De la Fuente por alinear a Gavi como extremo izquierdo, pero su experimento no funcionó en la primera parte. Pedri empezó como mediapunta y terminó pasando a la base de la jugada, donde era más necesario ante una selección de Cabo Verde que dio la cara en todo momento. Angustia y frustración en los rostros españoles frente a la alegría histórica del rival.
No quiso señalar el seleccionador español. Salieron los mismos protagonistas en el arranque del segundo acto después de convertir a Vozinha, un portero de 40 años, en héroe nacional del archipiélago africano. Ferran, Laporte y Oyarzabal llamaron a la puerta de una debutante en el Mundial que celebró su resistencia en un partido donde España adolecía de ideas, lo que provocó inquietud en el banquillo de La Roja. El miedo fue un hecho con un 0-0 para el que España no tuvo respuesta.
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 13 de junio de 2026
- La Capilla de los Marineros culmina la espera: la Esperanza de Triana ya está en su camarín
- Manuel Carrasco conquista La Cartuja con el primer capítulo de ‘Salvaje desde la raíz’
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de junio de 2026
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 13 de junio de 2026
- Manolo Jiménez recuerda a Luis de la Fuente, seleccionador español, en su etapa en el Sevilla: 'Su competencia me hizo mejor
- Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
- Andalucía confirma las nuevas reglas de la selectividad de 2027: los cambios afectarán a los grados de Ciencias de la Salud, ingenierías o Arquitectura