Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La primera ola de calor del verano podría llegar a finales de la próxima semanaEl efecto José Mourinho y Marc Cucurella en el Real Madrid que posibilita el fichaje de Fran García por el BetisLa Junta deniega 955 aulas a colegios concertados andalucesLa ampliación de la Feria de Sevilla sale a consultaEl precio de venta de naves industriales en Sevilla cae un 45,5%Emasesa licita por 177.000 euros un estudio para blindar el Arroyo RanillaUrbanismo aprueba la residencia de ancianos junto a La PalmeraAvisos amarillos por calor este miércoles en estas zonas de Sevilla, Córdoba y Jaén: Aemet anuncia el horario y comarcasEl coste de la huelga médica en Andalucía antes del veranoPagan 150 euros por el Front Stage de Manuel Carrasco en Sevilla y denuncian visibilidad nulaCuatro rescates y varios heridos en Matalascañas: la Policía Local de Almonte alerta del peligro en los espigones y en el 'tapón'
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

El 1x1 de España contra Cabo Verde

Preocupante debut de la selección en el Mundial: De la Fuente no tuvo respuesta para tumbar la resistencia heroica de Cabo Verde

Lamine Yamal fue suplente ante Cabo Verde y entró a falta de veinte minutos

Lamine Yamal fue suplente ante Cabo Verde y entró a falta de veinte minutos / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Denís Iglesias

Debut complejo de España en el Mundial. Lejos del paseo militar al que podría invitar la diferencia de ranking y expediente entre ambas selecciones. Optó De la Fuente por alinear a Gavi como extremo izquierdo, pero su experimento no funcionó en la primera parte. Pedri empezó como mediapunta y terminó pasando a la base de la jugada, donde era más necesario ante una selección de Cabo Verde que dio la cara en todo momento. Angustia y frustración en los rostros españoles frente a la alegría histórica del rival.

No quiso señalar el seleccionador español. Salieron los mismos protagonistas en el arranque del segundo acto después de convertir a Vozinha, un portero de 40 años, en héroe nacional del archipiélago africano. Ferran, Laporte y Oyarzabal llamaron a la puerta de una debutante en el Mundial que celebró su resistencia en un partido donde España adolecía de ideas, lo que provocó inquietud en el banquillo de La Roja. El miedo fue un hecho con un 0-0 para el que España no tuvo respuesta.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents