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Mundial 2026

España necesitará mucho más de Lamine Yamal

Lamine Yamal volvió a jugar tras casi dos meses de baja, jugó veinte minutos y dejó solo destellos de su calidad

Lamine Yamal fue suplente ante Cabo Verde y entró a falta de veinte minutos

Lamine Yamal fue suplente ante Cabo Verde y entró a falta de veinte minutos / EFE

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Ivan San Antonio

Lamine Yamal fue, como estaba previsto, suplente ante Cabo Verde. De la Fuente había insistido, cada vez que le habían preguntado por ello, con el mismo discurso: está muy bien, plenamente recuperado, pero no para salir de inicio. De hecho, deslizó que, si no era necesario, si la cosa iba como tenía que ir, ni siquiera sería necesario hacerle jugar.

Su posición natural en el campo la ocupó Ferran Torres, con Oyarzabal en punta. El delantero blaugrana tuvo ocasiones para abrir el marcador cuando se dejó caer por el centro, pero le costó generar peligro por banda derecha, precisamente la especialidad de Lamine Yamal, que esperaba paciente el devenir de los acontecimientos desde el banquillo. Se levantó con la pausa de hidratación y todas las miradas apuntaban al de Rocafonda.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes.

Lamine Yamal fue suplente ante Cabo Verde y entró a falta de veinte minutos / EFE

Algo, por otro lado, lógico porque España era superior a Cabo Verde y tuvo oportunidades para adelantarse, varias, pero sin acabar de realizar un juego convicente. Creaban por calidad, no por fútbol. Así que e la Fuente decidió, a los pocos minutos de arrancar el segundo tiempo, ordenar a varios jugadores que calentasen. Entre ellos, Lamine Yamal. El partido lo pedía a gritos. Junto al blaugrana, también se ejercitaba Nico Williams. Los dos llegaban entre algodones al debut mundialista de la selección española.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / RONALD WITTEK / EFE

Fue durante la pausa de hidratación del segundo tiempo cuando Luis de la Fuente hizo un rondo con sus futbolistas para dar algunas instrucciones al mismo tiempo que Lamine Yamal se enfundaba la camiseta de La Roja, listo para entrar, algo que hizo tras acabar el parón para refrescarse. Sustituyó a Fabián Ruiz, aunque también salió Gavi por Merino.

Lo primero que hizo fue pedirla, recibir, e irse de quien quiso, con algunos trompicones, sí, pero con determinación. Lo del futbolista del Barça es otro nivel, es otra cosa porque, con mayor o menor acierto, siempre hunde al rival. Había veinte minutos por delante y no dejó de intentarlo, de encarar, de profundizar. La sensación de peligro era constante.

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Ferran Torres, ante Cabo Verde

Ferran Torres, ante Cabo Verde / SeFutbol

Lo cierto, sin embargo, es que entró poco en juego y que, más allá de las sensaciones, hubo poca chicha. No jugaba desde el 22 de abril ante el Celta, cuando se lesionó tras transformar el penalti que dio un triunfo clave al Barça. La inactividad pasa factura y Lamine Yamal deberá ir agarrando ritmo competitivo a medida que avanza el torneo. Tuvo algún centro, algún disparo defectuoso, algún regate, pero estuvo lejos de su mejor versión.

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