Maldini pone en duda a Gavi: "No ha funcionado"

El debut de España en el Mundial 2026 fue más que decepcionante. El conjunto de Luis de la Fuente no pudo superar a Cabo Verde, que debutaba por primera vez en la competición. 'La Roja' fue incapaz de anotar un gol y el partido acabó en tablas en el marcador. Un encuentro que dejó muy señalado a Luis de la Fuente, ya que no fue capaz de revertir el partido con los cambios.

El once ya fue más que cuestionado, aunque era el esperado. España volvió a pecar de lo mismo que le viene sucediendo en los últimos Mundiales, en los que solo ha ganado tres partidos desde que se proclamó campeona del mundo en 2010.

Las selecciones rivales se cierran atrás y poco puede hacer ante ello, más aún sin extremos, como ocurrió ayer ante Cabo Verde. De hecho, De la Fuente apostó por Gavi y Ferran Torres, dos jugadores que apenas tienen desborde.

El debut de España está en boca de todos y una de las personas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Julio Maldonado, más conocido como Maldini, en el canal de televisión 'FOX'. El comentarista empezó recordando las últimas dos eliminaciones de la selección española: "En 2018, queda fuera por penaltis ante Rusia, en un partido en el que domina mucho, pero no puede. Empatan a uno y no pueden marcar el segundo, lo mismo que pasó contra Marruecos. Mucho dominio, mucha posesión, pero con muy poco fútbol y perdimos por penaltis".

Son dos partidos que Maldini recordó, pero duda de que pueda volver a ocurrir. "Yo creo que no porque creo que con Luis de la Fuente este equipo es mucho más vertical, aunque contra Cabo Verde no lo haya sido", reconoció en 'FOX'.

El problema que tiene España es que muchos de los futbolistas convocados llegan en un estado de forma bastante flojo, según apuntó Maldini.

Gavi, durante el partido contra Cabo Verde / Europa Press

Sobre Gavi, el comentarista remarcó que Hansi Flick ya lo había probado en el extremo izquierdo, pero no le funcionó: "Es un futbolista que quiere ver el fútbol de cara y no de espaldas. Hoy lo ha vuelto a intentar De la Fuente y tampoco le ha funcionado".

"Yo pensaba que le metía para apretar mucho más porque es un jugador muy agresivo para presionar, pero tampoco lo ha hecho. De verdad que no he entendido lo de Gavi y ha tardado mucho en quitarle", destapó.

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Por último, Maldini no dudó en decir que el seleccionador español "ha tardado demasiado en tomar decisiones en el partido".