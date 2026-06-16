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MERCADO DE FICHAJES

Rüdiger seguirá una temporada más en el Real Madrid

El central alemán de 33 años firma su renovación y formará parte del equipo de José Mourinho el próximo curso

Antonio Rüdiger, durante el primer partido del Mundial.

Antonio Rüdiger, durante el primer partido del Mundial. / ALEXANDER HASSENSTEIN / Getty Images via AFP

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Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

Antonio Rüdiger seguirá al menos una temporada más vistiendo la camiseta del Real Madrid. El club blanco ha anunciado este martes la renovación del central hasta junio de 2027, ya acordada desde hace semanas, que se suma al proyecto de José Mourinho en la que será su quinta temporada en el Santiago Bernabéu.

Rüdiger, de 33 años, llegó al Madrid en el verano de 2022 procedente del Chelsea, con la carta de libertad. Desde su llegada se ha afianzado como el defensor más fiable del equipo blanco, debido a las reiteradas lesiones de Éder Militao y de David Alaba. Fue fundamental para la última Champions que figura en las vitrinas del Bernabéu, ganada en 2024 frente al Borussia Dortmund.

Los cinco centrales del Real Madrid

La temporada recién terminada es en la que menos participación ha tenido, con 2.200 minutos en 26 encuentros, condicionado por una lesión muscular que le mantuvo de baja durante buena parte del primer tramo del curso. Cuando estuvo disponible, fue casi siempre titular, bien con Militao, bien con Huijsen.

Rüdiger tenía ofertas de destinos exóticos, como Arabia Saudí, pero se ha decantado por alargar su vínculo con el Real Madrid al menos una temporada más. Con su firma, Mourinho dispone ahora mismo de cinco centrales. Continúan también Huijsen, Militao y un Asencio que tiene las puertas abiertas para salir y se incorpora Ibrahima Konaté, cuyo fichaje con la carta de libertad todavía no ha sido anunciado por el Madrid.

El anuncio de la renovación llega 24 horas después del anuncio del fichaje de Cucurella y mientras el central está concentrado con su selección. En la goleada de Alemania a Curazao, Rüdiger participó durante unos minutos en la segunda parte, sustituyendo a Jonathan Tah.

La reacción de Rüdiger

El futbolista ha reaccionado en sus redes sociales al anuncio de su renovación, con un mensaje en inglés: "Renovar mi camino con el Real Madrid es un momento de orgullo, pero más sobre todo es un compromiso para revertir la situación junto con mis compañeros de equipo. Estamos atravesando una fase exigente. Los reveses nos han puesto a prueba, pero es exactamente donde quiero estar".

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Rüdiger también ha aprovechado para reivindicarse: "Algunas personas pueden haberme dado por perdido después de mis lesiones, pero eso solo me motivó aún más. Así que, gracias por eso. Todo aquel que me conoce sabe que amo los desafíos: prospero con ellos. Aunque las cosas no han sido sencillas la temporada pasada, mi creencia sigue siendo absoluta: nos mantenemos unidos, luchamos juntos y superaremos esto juntos. Ahora más que nunca. ¡Hala Madrid!".

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