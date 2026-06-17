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El Club Atlético Central, el tercer equipo de Sevilla que sueña con hacer historia frente al Caudal en Mieres
El club nacido en 2018 de la mano de Jaime Soto y Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera, defiende este sábado ante el Caudal Deportivo el 2-0 logrado en la ida para ascender a Segunda Federación
El Club Atlético Central está a noventa minutos de escribir la página más importante de su corta historia. El conjunto sevillano disputa este sábado, a las 20.00 horas, en el Estadio Hermanos Antuña de Mieres, la vuelta de la final nacional del playoff de ascenso a Segunda Federación ante el Caudal Deportivo, uno de los clubes históricos del fútbol asturiano.
El equipo dirigido por Marcos Contreras llega a la cita con una ventaja importante tras imponerse por 2-0 en el partido de ida, disputado el pasado domingo en el Estadio Ciudad de Alcalá ante cerca de 2.000 espectadores. Los goles de Sachetti, en el minuto 43, y Adri, ya en el tiempo añadido, acercaron al Atlético Central a un ascenso que supondría un nuevo salto para un club que apenas tiene ocho años de vida.
Un club sevillano que nace de la idea de Jaime Soto y Alberto Herrera
La entidad sevillana, fundada en 2018, no es un club cualquiera. Nació de la idea de Jaime Soto y Alberto Herrera, hijos del cantante José Manuel Soto y del periodista Carlos Herrera, con una filosofía muy definida: crear un equipo capaz de unir sensibilidades en una ciudad marcada por la rivalidad entre Betis y Sevilla, apostar por un fútbol más romántico, rechazar la violencia y construir una identidad propia.
Tras jugar durante sus primeros años en Triana y conseguir tres ascensos consecutivos, el Atlético Central se trasladó al Ciudad de Alcalá para poder crecer. Hoy se reivindica como el tercer equipo de la ciudad de Sevilla en lo clasificatorio y mira al futuro con ambición.
Bollullos, Dos Hermanas y Caudal Deportivo
El camino hacia la final no ha sido sencillo. El Atlético Central terminó tercero en el grupo andaluz de Tercera Federación y ha tenido que superar eliminatorias exigentes ante Bollullos y Dos Hermanas antes de medirse al Caudal. Frente al conjunto nazareno, los sevillanos se impusieron en la prórroga por 3-5 en una eliminatoria cargada de tensión y goles.
El Atlético Central busca culminar una trayectoria meteórica: cuatro ascensos en apenas ocho años, una identidad muy marcada y la posibilidad de situarse por primera vez en Segunda Federación. Un paso que consolidaría el proyecto y confirmaría que aquel club nacido entre amigos en 2018, con espíritu romántico y ambición desmedida, está preparado para seguir creciendo.
Sevilla mirará este sábado hacia Mieres. Allí, el Atlético Central intentará defender su ventaja y convertirse en nuevo equipo de Segunda Federación.
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