Fútbol
El Correo de Andalucía estrena 'Fuera de Juego: La otra cara del fútbol sevillano', una cita semanal con el lado más humano del deporte rey
El periodista Roberto Arrocha abrirá cada jueves, durante los meses de verano, una ventana a las historias desconocidas que hay detrás del fútbol sevillano
A partir de este jueves, 18 de junio, El Correo de Andalucía estrena, de la mano del periodista Roberto Arrocha, Fuera de Juego: La otra cara del fútbol sevillano, una serie de entrevistas que se publicará cada semana y que acercará a los lectores a la dimensión más humana de algunas de las figuras más destacadas del fútbol sevillano.
Doctor en Comunicación, profesor de la Universidad Loyola desde 2014 y actual presentador del programa Presos andaluces en cárceles extranjeras en Canal Sur Radio, Arrocha cuenta además con una trayectoria de más de 25 años en ABC de Sevilla, donde desempeñó distintas responsabilidades hasta llegar a ser jefe de Deportes.
Con el patrocinio de Nimo Grupo, Fuera de Juego: La otra cara del fútbol sevillano reunirá a exjugadores, entrenadores y protagonistas vinculados al Sevilla FC, al Real Betis Balompié y al fútbol sevillano en general. A través de conversaciones en profundidad, la serie recuperará historias, recuerdos y testimonios que permitirán descubrir facetas poco conocidas de algunos de los nombres más relevantes de nuestro fútbol.
La propuesta nace con la intención de mirar más allá del resultado, del vestuario y de la actualidad inmediata para detenerse en las personas que han formado parte de la historia reciente del fútbol en Sevilla.
Fuera de Juego: La otra cara del fútbol sevillano buscará ese relato más pausado, cercano y reconocible, en el que caben las anécdotas, los aprendizajes, las cicatrices de una carrera deportiva y también la vida después del balón. La cita será cada jueves en El Correo de Andalucía durante los meses de verano.
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