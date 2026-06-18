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Lamine regresa a la concentración de la selección tras el día libre

Lamine regresa a la concentración de la selección tras el día libre

Jordi Gil

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Lamine regresa a la concentración de la selección tras el día libre

Jordi Gil

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¡Por los pelos! Lamine Yamal acaba de protagonizar la salvada de la concentración en Nashville. El delantero apuró al máximo su día libre y regresó al hotel de la selección a escasos cinco minutos de que se cumpliera la hora límite. De haber cruzado la puerta un poco más tarde, el retraso le habría costado una multa automática de 2.000 euros, una de las penalizaciones más estrictas del código interno del equipo para mantener la disciplina. Más información

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