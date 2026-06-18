MotoGP
Marc Márquez lucirá en Brno un casco exclusivo por el 120 aniversario de Estrella Galicia
El piloto de Ducati lucirá un diseño inspirado en los grifos de cerveza Génesis de cerámica de Sargadelos para celebrar el aniversario de la marca cervecera
Redacción
El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Ducati) lucirá un casco exclusivo en el Gran Premio de República Checa, que se disputa este fin de semana, para conmemorar el 120 aniversario de su patrocinador Estrella Galicia.
En 1906, José María Rivera Corral fundó la primera fábrica de La Estrella de Galicia, iniciando así una historia que cumple ahora 120 años. Con motivo de esta celebración, Marc Márquez, uno de los principales embajadores de la sin alcohol de la compañía, lucirá en su casco en el próximo Gran Premio de República Checa un diseño especial conmemorativo inspirado en los grifos de cerveza Génesis, de cerámica de Sargadelos.
Así, según un comunicado, esta decoración homenajea al origen gallego de Estrella Galicia 0,0 a través de un concepto "cargado de simbolismo, que conecta tradición, identidad y legado". Se trata de un hexágono que se inspira en la estrella de 6 puntas, emblema protector del antiguo gremio de los cerveceros y símbolo de Estrella Galicia. Cada una de las seis aristas, a su vez, representa los procesos esenciales de la elaboración de la cerveza (malteado, cocción, fermentación) y los elementos necesarios para desarrollar dichos procesos (aire, agua y fuego).
"Este simbólico hexágono es la base de la columna Génesis, que se produce de forma totalmente artesanal en la factoría de Sargadelos. Labrado en cerámica y multiplicado a lo ancho y alto de cada grifo, conforma un sistema modular que alberga los mecanismos necesarios para el tiraje perfecto de Estrella Galicia", explicó la marca.
También un 19 de junio de 2019, Hijos de Rivera inauguró el Museo Estrella Galicia (MEGA), y el 19 de junio del año pasado, la fábrica de Morás. Además, la próxima inauguración de la sede corporativa global de A Coruña tendrá lugar también este viernes, coincidiendo con la salida a pista de Marc Márquez.
- María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
- Tussam cambiará las tarifas para viajar al aeropuerto y para los turistas: 14 euros por un abono válido 48 horas
- Vuelve uno de los mercadillos de playa más esperados del verano en la costa de Huelva
- El parque de Sevilla que inaugura este fin de semana sus atracciones acuáticas gratuitas: con chorros de agua, cañón de espuma y un hinchable de 12 metros
- La ola de calor puede dejar temperaturas de hasta 44 grados a la sombra en Andalucía: Aemet señala las zonas con más riesgo
- La Junta de Andalucía crea un agujero en Tussam de 12 millones de euros tras meses de impagos
- Así será la nueva pasarela peatonal Princesa Leonor junto a Altadis aprobada por Urbanismo: acero y hormigón, pavimento color albero y 16 meses de obras
- Las obras que cambiarán Almonte, El Rocío y Matalascañas con una ayuda histórica de 23,7 millones concedida por el Gobierno