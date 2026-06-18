Más mercadeo en la selección española: Víctor Muñoz se va al Liverpool por 40 millones

Tradicionalmente, los Mundiales han sido una especie de tregua en los mercados de fichajes. O los clubs fichaban antes de su arranque o lo hacían después de la gran cita. Esta vez, sin embargo, no hay tregua que valga, como bien están comprobando en la concentración de España. Primero fue el veloz y sorpresivo traspaso de Marc Cucurella al Real Madrid y ahora le toca a Víctor Muñoz, que pone rumbo al Liverpool.

El club inglés pagará en breve los 40 millones de euros de la cláusula del extremo catalán, como adelantó el periodista Fabrizio Romano y ha confirmado este periódico. Osasuna, equipo en el que ha jugado esta temporada con un rendimiento sobresaliente, recibirá 20 de esos millones y el resto irá a parar a las arcas del Real Madrid, que conservaba el 50% de sus derechos federativos.

El Liverpool se impone al Newcastle

Víctor Muñoz, concentrado a las órdenes de Luis de la Fuente en Chattanooga, ya ha firmado su nuevo contrato con el equipo que entrenará Andoni Iraola. Será el primer refuerzo para el entrenador vasco, que toma el relevo del despedido Arne Slot, para contribuir a llenar el inmenso vacío que deja la marcha de Mo Salah, una leyenda de Anfield.

En los últimos días, el Newcastle parecía haber cogido ventaja para llevarse al extremo de Osasuna. El jugador estaba abierto a heredar la plaza dejaba por Anthony Gordon tras su traspaso al Barcelona, pero el club del norte de Inglaterra no terminaba de atacar la operación con determinación. La oferta de la que se hablaba era de entre 30 y 35 millones de euros, con otros cinco en variables.

20 millones para el Real Madrid

El Real Madrid gozaba de una opción de tanteo que no ejercerá. El verano pasado, vendió a Osasuna el 50% de sus derechos por seis millones de euros, por lo que ingresa en total 26 'kilos' por su canterano. Los navarros, por su parte, se llevan 14 millones limpios por un futbolista que solo ha jugado una temporada en El Sadar y que lo ha hecho ofreciendo un excelente rendimiento, marcando seis goles y repartiendo dos asistencias.

Víctor Muñoz, en un partido con Osasuna. / Jesus Diges / EFE

Números que le hicieron un hueco en la selección en el parón de marzo, debutando en el amistoso contra Serbia con un gol y muy buenas sensaciones. De la Fuente quedó más que satisfecho con su rendimiento y le hizo un hueco en su lista de 26 para este Mundial, pese a que inició la concentración convaleciente de una lesión, al igual que Lamine y Nico Williams. En el deficiente estreno contra Cabo Verde no disputó ningún minuto después de completar apenas un par de entrenamientos previos.

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La venta de Víctor Muñoz supone un récord absoluto para Osasuna, tanto teniendo en cuenta los 40 millones del traspaso total como solo los 20 que le corresponden. Hasta ahora, los 13 millones que pagó el Atlético por el ya retirado Raúl García en 2007 seguían siendo el techo de la entidad navarra, seguidos por los 12 que recibió el verano pasado del Athletic por Jesús Areso.

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